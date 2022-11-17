16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном Торговая сеть "Пятерочка" поддержала масштабное спортивное мероприятие VOLGAMAN Медработники региона активно выписывают электронные рецепты

Здравоохранение Общество

Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 ноября, в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой в международный день недоношенного ребенка встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока. Вес некоторых малышей составлял менее 1000 г. Благодаря профессиональной команде врачей, их самоотверженности, опыту малыши живут и успешно развиваются.

Заведующая отделением реанимации интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей больницы имени Ивановой Ирина Садовская отметила большую роль совместных усилий родителей и докторов в успешной реабилитации детей.

"В начале ноября нашему отделению исполнилось 40 лет. За это время мы выходили более 15 тысяч детей. Выхаживание и воспитание недоношенных детей требуют знаний, навыков и ответственности. Врачи и родители - это одна команда, цель которой - вырастить здорового и счастливого человека", - подчеркнула врач.

В числе участников встречи оказался медбрат больницы Алексей Воеводин. Он родился в 1980 году раньше срока. Ребенок весил 1350 г и два месяца находился под наблюдением врачей в больнице имени Ивановой, где на тот момент еще не было создано полноценное отделение реанимации для недоношенных и новорожденных детей. Мальчику несколько раз переливали кровь от его отца.

В школе Алексей понял, что хочет связать жизнь с медициной. В медучилище в 1999 году он решил, что будет оказывать помощь детям. После окончания училищамолодого специалиста направили по распределению в детскую областную больницу. С 2001 года он работал медбратом в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей. С 2018 года Алексей Воеводин - главный медбрат больницы.

"Сегодня я увидел и своих бывших пациентов, - рассказал Алексей Воеводин. - На встречу пришли тройняшки, которых мы 10 лет назад выхаживали в отделении реанимации. Я помню их совсем крошками, а сейчас они уже взрослые. Приятно видеть детей, которым мы помогли. Сегодня медицинская помощь недоношенным детям оказывается на высоком уровне, с применением современного оборудования. В больнице организовано поэтапное оказание помощи таким детям. После реанимации дети проходят лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, затем их передают в руки наших медицинских реабилитологов. Они выполняют колоссальную работу вместе с родителями, преодолевая различные трудности".

Для детей мероприятие стало настоящим праздником - их ждали больничные клоуны, с которыми ребята рисовали и танцевали. Их родители общались с врачами, друг с другом, рассказывали о достижениях детей.

Сегодня в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется большая работа по развитию системы здравоохранения. Особое внимание уделяется детской медицине, внедряются новые технологии в диагностике и лечении, обновляются условия оказания медицинской помощи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4