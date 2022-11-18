Депутаты и юристы провели правовой урок для старшеклассников

В четверг, 17 ноября, в рамках Всероссийского единого дня правовой помощи детям в Самарской губернской думе прошел открытый урок, организованный комитетом по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции совместно с Самарским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Участниками открытого урока стали председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичева, руководитель управления Минюста России по Самарской области Павел Сокол, председатель исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Кокин, представители Главного правового управления областного парламента, прокуратуры, юридического сообщества региона.

На правовом уроке в областном парламенте обсудили тему антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся. Кроме того, школьники могли задать вопросы представителям юридического сообщества региона.

Геннадий Котельников напомнил, обращаясь к участникам правового урока, что в Самарской области еще в 2005 году стартовал эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи, а его законодательное обеспечение взяла на себя Самарская губернская дума.

"У нас принят и работает базовый закон "О бесплатной юридической помощи", мы постоянно его совершенствуем и дополняем. Кроме того, по нашей инициативе действует большой блок законодательства, направленный на защиту несовершеннолетних граждан. Абсолютно убежден: чтобы достойно жить, учиться и развиваться - необходимо знать законы, получать эти знания с самого юного возраста. Уверен, что сегодня все вы получите нужные вам знания", - отметил спикер областного парламента.

"Я искренне верю в то, что такое мероприятие будет полезно для всех его участников. Детям нужно знать свои права, свои обязанности, нужно знать и те законодательные нормы, которые направлены на обеспечение их безопасности, и те нормы, которые накладывают ответственность за совершение тех или иных противоправных действий. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому очень важно, чтобы вы, ребята, интересовались тем правовым полем, в котором все мы живем", - считает Екатерина Кузьмичева.

Урок состоялся в преддверии Всемирного дня ребенка, который будет отмечаться 20 ноября. Ежегодно в эти дни юридическое сообщество обращается к вопросам правовой помощи детям.

В Самарской области, как и по всей стране, на площадках органов публичной власти, профильных ведомств и организаций будут проходить бесплатные консультации, онлайн-встречи, приемы должностными лицами, "круглые столы", семинары. Юристы окажут консультационную и практическую помощь в решении вопросов, которые затрагивают интересы несовершеннолетних.

Так, в пятницу, 18 ноября, в рамках Всероссийского единого дня правовой помощи детям родители, опекуны и попечители могут получить бесплатную юридическую консультацию специалистов Главного управления правового обеспечения Самарской губернской думы по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим аспектам детско-родительских отношений. Консультации будут проводиться с 9:00 до 16:30 по телефону (846) 242-25-85.