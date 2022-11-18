В тольяттинской гимназии № 77 в медицинских классах занятия проводят специалисты СамГМУ

12 ноября преподаватели и студенты Самарского Государственного Медицинского Университета приехали в 77 гимназию Тольятти, чтобы начать обучение ребят медицинскому делу в очном формате.

Вот уже второй год МБУ "Гимназия № 77" является опорной школой СамГМУ. Для получения такого статуса учебное учреждение должно соответствовать нескольким серьезным критериям. Во внимание принимаются хорошие результаты экзаменов по предметам "химия" и "биология", ОГЭ и ЕГЭ, активное участие в олимпиадах, поступление выпускников в профильные вузы и пр.

Базовые и опорные школы СамГМУ — это общеобразовательные организации, взаимодействующие с вузом на постоянной основе в целях профориентации учащихся. По итогам конкурсного отбора в 2021 году cтатус опорных школ СамГМУ присвоен 6 образовательным учреждениям региона, и порядка 30 стали "базовыми".

В рамках этой работы используется научный и образовательный потенциал ВУЗа, проводятся лекции ученых СамГМУ, гимназисты получают возможность пользоваться уникальным учебным высокотехнологичным оборудованием, научными разработками университета, участвовать в проектной деятельности.

Директор МБУ "Гимназия № 77" Татьяна Усиевич отметила значимость этого проекта как для гимназии, так и для системы здравоохранения: "Наша гимназия всегда стремилась занять передовые позиции в своей деятельности. Так, гимназия является ресурсным центром по Самарской области Ассоциации 3D- образования Российской Федерации, обучает робототехнике, 3D-моделированию. Получение статуса опорной школы Самарского Государственного Медицинского Университета — это новая веха в деятельности учреждения. У университета солидная история и хорошая база для того, чтобы дать будущим специалистам знания высочайшего уровня. Кроме того, высокий уровень интеллигентности и культуры ВУЗовского пространства также воспитывает юное поколение. В нашем учебном учреждении очень много детей, у которых родители медицинские работники. Отрадно, что дети выбирают медицинское направление осознанно, с огромным желанием. Ведь для того, чтобы делать добро людям и оказывать им помощь, нужен особый внутренний посыл".

Учащиеся, изучающие медицинское дело, есть в каждой параллели с 1 по 11 класс. Сформированы специальные медицинские классы для занятий по расширенной программе. Они оснащены оборудованием для обучения оказанию первой помощи, хирургическими тренажерами с применением 3D- и VR-технологий. Программное обеспечение для обучения будущих врачей предоставляет СамГМУ.

Варианты получения знаний — самые различные. Это мастер-классы, квесты, лекции, онлайн занятия и наглядные практические занятия, и поездки в университет. Для ребят созданы условия для подготовки к поступлению в Самарский Государственный Медицинский Университет, а также условия для выявления у обучающихся мотивации и психологической готовности стать врачом.

"Ранняя профилизация детей — это очень здорово. Возможно, наши местные медицинские учреждения в скором будущем пополнятся специалистами, которые свои первые шаги в изучении медицины делают сейчас. Пандемия не оставила сомнений в важности профессии медицинского работника и всего того, что делают врачи. Но если даже кто-то пойдет работать не в здравоохранение, полученные знания всегда пригодятся ему в жизни, — рассказала Татьяна Аркадьевна. — Прошедший год показал, какой огромный пласт новых знаний получили ребята в медицинской сфере. Немыслимое количество! Третьеклассники уже умеют оказывать первую помощь при обморожении, при переломах, знают, как наложить гипс и как сформировать домашнюю аптечку. Они учат названия инструментов, основы фармации, латинский язык. И им объясняют, что белый халат — это часть профессии".

Периодически специалисты ВУЗа в онлайн-формате отвечают на вопросы родителей. При таком общении ни у кого не остается никаких непонятных моментов, да и когда еще удастся поговорить с профессором медицины!

Дети получают знания и творчески применяют их в жизни. Так, к Параду Памяти, проведенному в 77 гимназии 3 ноября, учащиеся медицинских классов подготовили реконструкцию "Военно-полевой госпиталь", продемонстрировав применение полученных навыков при оказании первой медицинской помощи. А пятиклассники подготовили рассказы о врачах, которые до или после войны преподавали в университете. Теперь улицы в Самаре, названные именами Аминева, Ерошевского и других врачей, вызывают у ребят живые ассоциации. Ребята с трепетом и пониманием открывают для себя страницы истории медицинского дела.

Преподаватель Института сестринского образования СамГМУ Наталья Изевлина, приехавшая провести уроки гимназистам, считает, что знать основы сестринского дела необходимо всем, ведь это основа любой медицинской профессии. "Мы разработали определённые темы для обучения детей, применяем очень много наглядных материалов и игровых моментов.

Есть дети, которые с детства мечтают стать врачами, и сейчас у них появилась возможность окунуться в профессию, оценить свои желания и способности. В опорной школе дети получат знания о медицине в доступном виде и пойдут поступать в мединститут уже осознанно. У них формируется особая мотивация — быть нужным людям, стать квалифицированным врачом и гордиться этим", — сказала она.

Как известно, в состав университета входят клиники СамГМУ, представляющие собой современный лечебный и учебно-научный комплекс и входящие в топ-10 лучших государственных клиник Самарской области. Учащиеся приезжают сюда на экскурсии и мастер-классы.

На днях глава Минздава РФ Михаил Мурашко и ректор СамГМУ Александр Колсанов дали старт новому серийному производству инновационной медицинской продукции университета. Министр подчеркнул важность и значимость решаемых ВУЗом задач.

Татьяна Усиевич отметила живой интерес детей к медицинским знаниям: "Очень важно воспитать молодых людей, усвоивших азы оказания первой медицинской помощи, неравнодушных ко всему окружающему миру. Я очень радуюсь тому, какой прекрасный опыт получают наши гимназисты. Самарский Государственный медицинский Университет — это высочайший уровень, и дети получают доступ к самым современным знаниям".

Интерес и радость от полученных умений и навыков испытывают и сами ребята, они ждут следующие встречи с медиками с нетерпением. Как сказал один из учеников: "Мне теперь учиться стало гораздо интереснее!"