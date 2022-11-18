Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна увеличили скорость загрузки контента в популярном видеохостинге YouTube более чем на 20% в 34 регионах России, в том числе и в Самарской области. В некоторых субъектах этот показатель превысил 30%.
Мобильная, транспортная сети и широкополосный доступ (домашний интернет) имеют свои технологические особенности, влияющие на доставку видеоконтента. Специалисты билайна за счет понимания алгоритмов работы видеостриминга и владения информацией о внутренней структуре и архитектуре сетей смогли настроить передачу трафика оптимальным способом. Это позволило существенно уменьшить время старта видео и повысить стабильность его воспроизведения.
В настоящее время мероприятия по настройке сети проведены в 34 регионах России, в числе которых Московская область, Казань, Нижний Новгород, Самара, Йошкар-Ола, Оренбург, Уфа, Чебоксары, Ставрополь, Пятигорск, Орск, Минеральные воды, Грозный, Владикавказ и др. До конца года то же самое планируется сделать на Дальнем Востоке.
"Youtube является самым популярным видеохостингом в России, его ежемесячный data-трафик по-прежнему существенно превышает все аналогичные сервисы и платформы. Мы продолжаем заниматься оптимизацией сети билайн, чтобы клиенты могли получать качественный сервис. Для достижения этих целей мы "тюнингуем" имеющиеся ресурсы для передачи больших объемов трафика этого видеохостинга. Такая работа уже позволила на 20-30% увеличить скорость загрузки контента в Youtube в некоторых регионах страны. Для пользователей это означает, что видеоролики на устройствах, подключенных к нашей сети, будут открываться еще быстрее", — отметил руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайн Константин Колесов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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