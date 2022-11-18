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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Катаре

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил выгодные условия общения для спортивных болельщиков во время главного футбольного события года в Катаре.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 сделала общедоступными услуги для выгодного использования мобильного интернета в международном роуминге в Катаре. Клиенты оператора смогут поделиться впечатлениями о поездке на главное спортивное событие года. При подключении услуги "1 Гб в Азии и США", они получат 1 Гб мобильного интернета сроком на 60 дней за 500 рублей, с опцией "2 Гб в Азии и США" — 2 Гб на 90 дней за 1000 рублей. Теперь услуги стали доступны для подключения на всех тарифных планах для физических лиц. Ранее их возможно было использовать только в рамках индивидуального предложения оператора.

Накануне поездки в Катар Tele2 рекомендует футбольным болельщикам воспользоваться и другими продуктами, которые помогут сэкономить на связи за границей. Например, настроить параметры своего персонального роуминга, чтобы платить только за те сервисы, которыми они планируют пользоваться в путешествии: звонки и SMS, мессенджеры, социальные сети или видеохостинги. Подбор происходит на основании профиля потребления абонента, сроков и маршрута предстоящей поездки. Собрать персональное предложение для путешествия клиенты могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора.

Благодаря выгодным роуминговым предложениям клиенты оператора смогут свободно делиться впечатлениям о поездке: выкладывать видео со стадиона "Аль Бэйт", постить фото о традиционном арабском кофепитии с финиками, бедуинах, истории и современной жизни ближневосточного государства.

В роуминге абоненты Tele2 могут подключить и другие полезные опции: "Разговоры без границ" для выгодных входящих звонков, "Безлимитный интернет за границей", чтобы абонентская плата списывалась со счета только в дни, когда турист пользуется интернетом. Для корпоративных клиентов оператора доступна для подключения услуга "Роуминг для дела: звонки".

Перед поездкой в Катар оператор советует абонентам отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет — в мобильном приложении "Мой Tele2" или на сайте topup.tele2.ru. Больше информации о способах пополнения счета во время путешествия — на сайте оператора. Бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11.

Подробнее с условиями тарификации услуг международного роуминга можно ознакомиться на сайте оператора в разделе "Роуминг".

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