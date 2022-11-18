Поправки в бюджет по отрасли строительства и дорожного хозяйства обсудили на заседании профильного комитета губернской думы

В четверг, 17 ноября, под председательством Николая Лядина состоялось заседание комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, в котором приняли участие депутаты Владимир Купцов, Михаил Абдалкин, Максим Гусейнов, Геннадий Говорков, Николай Сомов, Михаил Натальчук, Виктор Кузнецов, Роман Балтер, представители профильных министерств, областной прокуратуры и другие.

Главной темой заседания стало обсуждение проекта закона Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", принятого в первом чтении.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, расходы, предусмотренные министерству на 2023 год (без учета средств федерального бюджета) 24,6 млрд руб., на 2024 год 36,5 млрд руб., на 2025 год 35,6 млн рублей.

Иван Пивкин подчеркнул основные цели и задачи на 2023 год: довести уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог до 44%, а уровень нормативного состояния дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 91%.

В 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию 77 участков дорог общей протяженностью 221 км. На ремонт автомобильных дорог регионального значения из областного бюджета планируется направить 3,2 млрд рублей.

Отдельно министр обозначил региональные объекты дорожного строительства, в том числе рассказал о строительстве магистрали Центральная, которая после завершения работ будет доступна всем автомобилистам без взимания платы.

Министр поблагодарил глав муниципальных образований Самарской области за работу проведению в соответствие муниципальной дорожной сети, что в свою очередь позитивно отражается на формировании муниципальных дорожных фондов.

Руководитель бюджетного департамента министерства строительства Самарской области Александр Панферов рассказал о запланированных расходах министерства: на 2023 год предусмотрено 20,2 млрд руб.,; на 2024 год - 15,4 млрд руб., на 2025 год - 5,1 млрд рублей.

Министерство планирует проводить мероприятия в рамках 17 государственных программ Самарской области и 5 национальных проектов. Это и мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, удовлетворение прав "обманутых дольщиков", продолжится строительство социальной инфраструктуры. План по вводу жилья в эксплуатацию на 2023 год составляет 2,6 млн кв. м.

В рамках обсуждения информации от профильных министерств комитет рассмотрел и одобрил поправки к проекту бюджета, внесенные фракцией "Единая Россия". Депутаты-единороссы предложили направить дополнительные средства в размере 1 млрд руб. на финансирование мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения, а также внутриквартальных дорог. Кроме того, предлагается направить дополнительные средства на предоставление субсидий местным бюджетам на исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2023 году - 300 млн руб., в 2024 году - 150 млн руб., в 2025 году - 100 млн рублей.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять Закон о бюджете с учетом одобренных поправок.

"Сегодня мы рассмотрели параметры бюджета на 2023–2025 гг. по строительной отрасли и отрасли дорожного хозяйства. Отрадно было услышать, что Самарскую область отметили как одну из лучших по выполнению федеральных программ и национальных проектов. На строительство и ремонт дорог в 2023 году выделены значительные средства из областного бюджета. По некоторым позициям бюджета выделили больше, чем в 2022, что очень важно. Это, например, средства на обеспечение жильем детей-сирот, средства на переселение из аварийного жилья. Мы ожидаем, что дополнительно на эти цели будут весомые поступления и из федерального бюджета", - отметил председатель комитета Николай Лядин.