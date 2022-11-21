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Жительница Самары вышла в полуфинал конкурса от билайн

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
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Конкурс "Твоя история с билайном", посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежит жительнице Самары Татьяне Цапковой.

В своей истории Татьяна рассказала о том, как билайн помог ей связаться с мамой в страшную метель и удостовериться, что самолет, на котором летели ее родители, благополучно приземлился, и с ними все в порядке. Как поделилась Татьяна, в тот зимний день была нелетная погода, но с помощью мобильной связи она смогла поговорить с мамой сразу после того, как сел самолет.

Судя по сюжетам других историй, присланных на конкурс жителями Поволжья и Урала, благодаря сотовой связи около полусотни человек нашли свою любовь, более 17 потерявшихся отыскали дорогу, 4 человека завязали дружбу и один человек даже спасся при столкновении с медведем. Кроме того, билайн помог 2 людям справиться с боязнью пчел, а еще 2 студента сдали экзамен на "отлично".

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев — мобильный интернет.

Сейчас у жителей Самарской области есть возможность посмотреть истории полуфиналистов и поддержать свою землячку, проголосовав за вручение ей приза зрительских симпатий на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса "Твоя история с билайном" пройдет в Москве 8 декабря. От Урала и Поволжья жюри конкурса выбрало историю пермяка Виктора Попова.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор лучшего рассказа получит миллион рублей.

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