16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский областной противотуберкулезный диспансер получит поддержку со стороны депутатов-единороссов Поправки в бюджет по отрасли строительства и дорожного хозяйства обсудили на заседании профильного комитета губернской думы Депутаты губернской думы обсудили бюджет отрасли здравоохранения на 2023-2025 годы Николай Сомов: "Это будет не просто бюджет развития АПК, а бюджет интенсивного и ответственного развития" Светлана Ильина: "Ни одна из позиций бюджета по отрасли образования не секвестирована"

Законотворчество Власть и политика

Самарский областной противотуберкулезный диспансер получит поддержку со стороны депутатов-единороссов

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты Самарской губернской думы провели выездное мероприятие фракции "Единая Россия" по вопросу укрепления материально-технической базы ГБУЗ "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова  -  одно из старейших лечебных заведений региона. Самый крупный стационар диспансера расположен в Постниковом овраге. Именно здесь более 160 лет назад была открыта первая в мире кумысолечебница для больных туберкулезом. В здании 1913 года постройки сегодня размещены два легочно-хирургических отделения. Всего в структуре медучреждения 13 подразделений, расположенных не только в областной столице, но и других муниципалитетах.

Как рассказал руководитель фракции Александр Живайкин, депутаты внесли поправки к проекту закона Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", в числе которых - выделение дополнительных финансовых средств этому медицинскому учреждению на капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования. Ежегодно, в течение трех лет, сумма бюджетных ассигнований может составить 30 млн рублей.

Главный врач больницы Мария Кабаева сообщила депутатам, что сейчас в срочном ремонте кровли нуждаются стационар на улице Архитектурной в Самаре и подразделение в Чапаевске.  Процесс лечения туберкулеза длительный, много времени пациенты проводят именно в стенах больницы, важно обеспечить им комфортные условия. Есть необходимость и в обновлении техники, в планах - приобретение на дополнительные бюджетные средства эндоскопического оборудования, а также оборудования для единственной в регионе бактериологической лаборатории.

Обсуждение поправок в закон об областном бюджете уже полным ходом идет в комитетах регионального парламента. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина сообщила, что вчера депутаты профильного комитета поддержали предложения фракции.

Александр Живайкин отметил важность детальной проработки каждого предложения о поправках в главный финансовый закон региона: "Основной наш принцип - за каждой поправкой в закон о бюджете должны быть реальные средства и возможность реализовать то или иное предложение. Сегодня мы воочию убедились, что объект нуждается в капитальном ремонте. Мы приложим все усилия, чтобы эта поправка прошла. Наша фракция внесла пакет поправок, среди которых укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, строительство дорог, спортивных сооружений, ремонт общеобразовательных учреждений, поддержка агропрома. Общая сумма поправок - более 2 млрд рублей. За этим стоит кропотливая и конструктивная работа с членами правительства региона. Надеемся на поддержку секретаря регионального отделения партии, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что депутатский корпус очень тщательно и взвешенно работает над областным бюджетом.

"Закон о бюджете - это программный документ социально-экономического развития Самарской области, по которому вся губерния будет жить целый год. И, как отметил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, это развитие с каждым годом будет приобретать все более нарастающий характер. Сегодня депутаты фракции "Единая Россия" посетили Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер, оценили его состояние и материально-техническую базу учреждения. Объект нуждается в капитальном ремонте и обновлении медицинского оборудования. На ближайшие три года предлагается выделять по 20 миллионов рублей на оборудование, по 10 миллионов рублей - на проведение ремонтных работ. Все депутатские поправки будут обобщены, сгруппированы и направлены в правительство Самарской области для детального рассмотрения. Только после этого главный финансовый документ губернии будет принят в окончательном варианте", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4