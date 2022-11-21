Самарский областной противотуберкулезный диспансер получит поддержку со стороны депутатов-единороссов

Депутаты Самарской губернской думы провели выездное мероприятие фракции "Единая Россия" по вопросу укрепления материально-технической базы ГБУЗ "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова".

Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова - одно из старейших лечебных заведений региона. Самый крупный стационар диспансера расположен в Постниковом овраге. Именно здесь более 160 лет назад была открыта первая в мире кумысолечебница для больных туберкулезом. В здании 1913 года постройки сегодня размещены два легочно-хирургических отделения. Всего в структуре медучреждения 13 подразделений, расположенных не только в областной столице, но и других муниципалитетах.

Как рассказал руководитель фракции Александр Живайкин, депутаты внесли поправки к проекту закона Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", в числе которых - выделение дополнительных финансовых средств этому медицинскому учреждению на капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования. Ежегодно, в течение трех лет, сумма бюджетных ассигнований может составить 30 млн рублей.

Главный врач больницы Мария Кабаева сообщила депутатам, что сейчас в срочном ремонте кровли нуждаются стационар на улице Архитектурной в Самаре и подразделение в Чапаевске. Процесс лечения туберкулеза длительный, много времени пациенты проводят именно в стенах больницы, важно обеспечить им комфортные условия. Есть необходимость и в обновлении техники, в планах - приобретение на дополнительные бюджетные средства эндоскопического оборудования, а также оборудования для единственной в регионе бактериологической лаборатории.

Обсуждение поправок в закон об областном бюджете уже полным ходом идет в комитетах регионального парламента. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина сообщила, что вчера депутаты профильного комитета поддержали предложения фракции.

Александр Живайкин отметил важность детальной проработки каждого предложения о поправках в главный финансовый закон региона: "Основной наш принцип - за каждой поправкой в закон о бюджете должны быть реальные средства и возможность реализовать то или иное предложение. Сегодня мы воочию убедились, что объект нуждается в капитальном ремонте. Мы приложим все усилия, чтобы эта поправка прошла. Наша фракция внесла пакет поправок, среди которых укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, строительство дорог, спортивных сооружений, ремонт общеобразовательных учреждений, поддержка агропрома. Общая сумма поправок - более 2 млрд рублей. За этим стоит кропотливая и конструктивная работа с членами правительства региона. Надеемся на поддержку секретаря регионального отделения партии, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что депутатский корпус очень тщательно и взвешенно работает над областным бюджетом.

"Закон о бюджете - это программный документ социально-экономического развития Самарской области, по которому вся губерния будет жить целый год. И, как отметил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, это развитие с каждым годом будет приобретать все более нарастающий характер. Сегодня депутаты фракции "Единая Россия" посетили Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер, оценили его состояние и материально-техническую базу учреждения. Объект нуждается в капитальном ремонте и обновлении медицинского оборудования. На ближайшие три года предлагается выделять по 20 миллионов рублей на оборудование, по 10 миллионов рублей - на проведение ремонтных работ. Все депутатские поправки будут обобщены, сгруппированы и направлены в правительство Самарской области для детального рассмотрения. Только после этого главный финансовый документ губернии будет принят в окончательном варианте", - подчеркнул Геннадий Котельников.