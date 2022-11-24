В ДК ТОАЗ пройдет лекция "Открытия, навредившие медицине"

Лектором мероприятия (12+), которое пройдет 9 декабря, выступит Алексей Водовозов — терапевт высшей категории, научный журналист и автор книг.
Людям свойственно ошибаться. Этот крылатый латинизм распространяется и на ученых. Иногда им не удается распознать потенциал открытия сразу, требуется время, чтобы оно настоялось, выдержалось как марочный коньяк, чтобы накопилась статистика по исходам или по эффективности применения.
И вот по прошествии этого самого времени иногда выяснялось, что открыли далеко не панацею, а, наоборот, нечто из ящика Пандоры. И оно не только не помогает, а еще и немного вредит. А может и не немного… О научных провалах и ошибочных концепциях, которые существенно осложняли жизнь докторам и пациентам, расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.
Напомним, что лекции проходят бесплатно для всех желающих в рамках проекта "Химия слова", инициированного и реализуемого ПАО "Тольяттиазот". Начало лекции в 19.00. Предварительная регистрация — на сайте dktoaz.ru.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.