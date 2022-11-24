В ДК ТОАЗ пройдет лекция "Открытия, навредившие медицине"

Лектором мероприятия (12+), которое пройдет 9 декабря, выступит Алексей Водовозов — терапевт высшей категории, научный журналист и автор книг.

Людям свойственно ошибаться. Этот крылатый латинизм распространяется и на ученых. Иногда им не удается распознать потенциал открытия сразу, требуется время, чтобы оно настоялось, выдержалось как марочный коньяк, чтобы накопилась статистика по исходам или по эффективности применения.

И вот по прошествии этого самого времени иногда выяснялось, что открыли далеко не панацею, а, наоборот, нечто из ящика Пандоры. И оно не только не помогает, а еще и немного вредит. А может и не немного… О научных провалах и ошибочных концепциях, которые существенно осложняли жизнь докторам и пациентам, расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Напомним, что лекции проходят бесплатно для всех желающих в рамках проекта "Химия слова", инициированного и реализуемого ПАО "Тольяттиазот". Начало лекции в 19.00. Предварительная регистрация — на сайте dktoaz.ru.