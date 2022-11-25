Школьники Самары попробовали себя в профессии "лаборант химического анализа"

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева принял участников проекта "Билет в будущее" национального проекта "Образование". Ученики 8-9 классов самарской школы № 102 выполнили лабораторную работу по титрованию раствора в рамках профпробы "Лаборант химического анализа".

Профессиональную пробу провел молодой талантливый педагог Алексей Абдульмянов. Увлеченность профессией преподавателя передалась и ребятам. Определение состава раствора, добавление индикатора и даже расчеты вызвали полный восторг. Химия превратилась из школьного предмета в фундаментальную науку. Профпроба помогла определиться с выбором ее участникам: ребята решили продолжить обучение по направлениям "фармацевт", "ученый-химик", "лаборант химического анализа".

"Выбирать профессию увлекательно и просто, если можешь примерить ее на себя. Лаборант химического анализа - это почти волшебник. Увлекательный процесс взаимодействия веществ, их превращения можно разгадать, если знаешь их тайны. Профпроба проекта "Билет в будущее" в Самарском университете не только раскрыла для меня практический мир химической науки, но позволила узнать о современных технологиях и оборудовании, которые применяют в лабораториях. Все-таки химия - наука настоящего и будущего", - поделилась ученица 9 класса Алина Пронюшкина.

"Кем быть? Вопрос почти решен. Проект "Билет в будущее" помог понять, что работа в современных химических лабораториях - это интересно. Фундаментальная химия позволит раскрыть тайны природы и работать на благо людей. Буду выбирать естественно-научный профиль в старшей школе", - сказала ученица 9 класса Альбина Чунаева.