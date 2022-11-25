16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школьники Самары попробовали себя в профессии "лаборант химического анализа" Самарский студент завоевал бронзу на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge В Поволжском университете сервиса откроется первая креативная "Точка кипения" В Самаре прошел молодежный форум Российского общества "Знание"  В Самаре прошел молодежный форум Российского общества "Знание"

Образование Общество

Школьники Самары попробовали себя в профессии "лаборант химического анализа"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева принял участников проекта "Билет в будущее" национального проекта "Образование". Ученики 8-9 классов самарской школы № 102 выполнили лабораторную работу по титрованию раствора в рамках профпробы "Лаборант химического анализа".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Профессиональную пробу провел молодой талантливый педагог Алексей Абдульмянов. Увлеченность профессией преподавателя передалась и ребятам. Определение состава раствора, добавление индикатора и даже расчеты вызвали полный восторг. Химия превратилась из школьного предмета в фундаментальную науку. Профпроба помогла определиться с выбором ее участникам: ребята решили продолжить обучение по направлениям "фармацевт", "ученый-химик", "лаборант химического анализа".

"Выбирать профессию увлекательно и просто, если можешь примерить ее на себя. Лаборант химического анализа - это почти волшебник. Увлекательный процесс взаимодействия веществ, их превращения можно разгадать, если знаешь их тайны. Профпроба проекта "Билет в будущее" в Самарском университете не только раскрыла для меня практический мир химической науки, но позволила узнать о современных технологиях и оборудовании, которые применяют в лабораториях. Все-таки химия - наука настоящего и будущего", - поделилась ученица 9 класса Алина Пронюшкина.

"Кем быть? Вопрос почти решен. Проект "Билет в будущее" помог понять, что работа в современных химических лабораториях - это интересно. Фундаментальная химия позволит раскрыть тайны природы и работать на благо людей. Буду выбирать естественно-научный профиль в старшей школе", - сказала ученица 9 класса Альбина Чунаева.

Проект "Билет в будущее" Министерства просвещения РФ реализуется в 85 регионах страны и г. Байконур по поручению президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", с 2021 года федеральным оператором проекта "Билет в будущее выступает Фонд гуманитарных проектов. Более 650 тыс. школьников в прошлом году стали участниками проекта, а порядка 80% выпускников 2021 г., успешно применили полученные рекомендации при поступлении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Школа "Преодоление" к итоговой аттестации готова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4