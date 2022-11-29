Самарская компания построит завод в Подмосковье за 0,5 млрд рублей

Самарская компания "Аполло" вложит более 0,5 млрд руб. в строительство завода по производству металлоконструкций в индустриальном парке "Есипово" в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает Корпорация развития Московской области.

Планируется, что завод будет запущен к концу 2023 года. Он позволит компании нарастить объемы выпуска продукции в два раза - с нынешних 1,5 тыс. тонн до 3 тыс. тонн. На новом производстве будет создано около 80 рабочих мест.

Сообщается, что "Аполло" специализируется на производстве металлоконструкций для строительства - каркасов зданий, балок, колонн и ферм. В портфеле реализованных проектов компании - 95 заводов, 87 логистических комплексов, 30 торговых центров, 25 сельскохозяйственных комплексов, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Аполло" создано в 2016 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Ташкентской, 196а. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., выручка по итогам 2021 г. - 300 млн руб., прибыль - 14,7 млн рублей. Директор ООО - Иван Шилов. Совладельцами компании выступают Владислав Лукьянец (47,5%), Рамиль Саитов (47,5%) и Радик Сахапов (5%).

Тем же лицам аффилировано еще несколько компаний, в названиях которых используется слово "Аполло". Крупнейшая из них - ООО "Завод металлоконструкций Аполло", показавшее в 2021 г. выручку в 1,54 млрд руб. и прибыль в 114,3 млн рублей.