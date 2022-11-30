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Экономика и бизнес

В Приволжском районе на строительство очистных сооружений выделили полмиллиарда рублей

ПРИВОЛЖЬЕ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МКУ Приволжского района "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который спроектирует и построит канализационные очистные сооружения в селе Приволжье Приволжского района.

На эти цели выделено 523,8 млн рублей. Победителя торгов определят после 19 декабря. Он должен выполнить работы до 31 мая 2024 г.

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