В Приволжском районе на строительство очистных сооружений выделили полмиллиарда рублей

МКУ Приволжского района "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который спроектирует и построит канализационные очистные сооружения в селе Приволжье Приволжского района.
На эти цели выделено 523,8 млн рублей. Победителя торгов определят после 19 декабря. Он должен выполнить работы до 31 мая 2024 г.
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