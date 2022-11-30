65 человек тушили утром пожар в центре Самары

В среду, 30 ноября, примерно в 6:27 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Молодогвардейская, 144 в Ленинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горела квартира на первом этаже.

На тушение были направлены 65 человек и 17 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлекались пожарно-насосрая станция и рукавный автомобиль.

Пожар удалось ликвидировать в 7:16 на площади 40 кв. м. В региональном управлении МЧС России уточняют, что погибших и пострадавших нет. Но в целях безопасности эвакуировано шесть человек.

Причина пожара устанавливается.