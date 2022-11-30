"Ростелеком" подключил услуги связи Ледовому дворцу спорта в Самаре

"Ростелеком" подключил самарский Дворец спорта имени Владимира Высоцкого к скоростному интернету и организовал для персонала учреждения автоматическую телефонную станцию на 213 номеров. Для оповещения зрителей в случае чрезвычайной ситуации или отсутствия электроэнергии специалисты "Ростелекома" установили четыре радиоточки. Экстренную связь с единой дежурной диспетчерской службой МЧС обеспечивает канал VPN с пропускной способностью 2 Гб/с.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"До нового дворца спорта мы построили волоконно-оптическую линию связи протяженностью более двух километров. Телекоммуникационная инфраструктура стала базой для подключения всех сервисов компании: у нее большой запас пропускной способности. Так нам удалось за один день организовать дополнительные порты для видеотрансляции Гран-при России по фигурному катанию "Волжский пируэт" с ледовой арены на сайт организаторов. Тренеры, судьи, участники соревнований и журналисты получили Wi-Fi-доступ в интернет".
Вера Богуш, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России:
"Цифровые технологии позволили спортсменам и организаторам этого масштабного события мгновенно обмениваться видеофайлами, общаться в мессенджерах, пересматривать выступления. Зрители увидели происходящее на льду во всех подробностях. "Ростелеком" всегда идет нам навстречу и очень быстро решает любые сложные задачи".
Ледовый дворец имени Высоцкого — не первый спортивный объект на территории Самарской области, где "Ростелеком" внедрил эффективные ИТ-решения. Ранее цифровой провайдер построил две волоконно-оптические линии связи до стадиона "Солидарность Арена", подключил к сети интернет физкультурно-оздоровительные комплексы в ряде районных центров региона и модернизировал систему освещения тольяттинского универсального спортивного комплекса "Олимп".
Получить полную информацию об услугах и тарифах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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