"Ростелеком" подключил услуги связи Ледовому дворцу спорта в Самаре

"Ростелеком" подключил самарский Дворец спорта имени Владимира Высоцкого к скоростному интернету и организовал для персонала учреждения автоматическую телефонную станцию на 213 номеров. Для оповещения зрителей в случае чрезвычайной ситуации или отсутствия электроэнергии специалисты "Ростелекома" установили четыре радиоточки. Экстренную связь с единой дежурной диспетчерской службой МЧС обеспечивает канал VPN с пропускной способностью 2 Гб/с.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"До нового дворца спорта мы построили волоконно-оптическую линию связи протяженностью более двух километров. Телекоммуникационная инфраструктура стала базой для подключения всех сервисов компании: у нее большой запас пропускной способности. Так нам удалось за один день организовать дополнительные порты для видеотрансляции Гран-при России по фигурному катанию "Волжский пируэт" с ледовой арены на сайт организаторов. Тренеры, судьи, участники соревнований и журналисты получили Wi-Fi-доступ в интернет".

Вера Богуш, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России:

"Цифровые технологии позволили спортсменам и организаторам этого масштабного события мгновенно обмениваться видеофайлами, общаться в мессенджерах, пересматривать выступления. Зрители увидели происходящее на льду во всех подробностях. "Ростелеком" всегда идет нам навстречу и очень быстро решает любые сложные задачи".

Ледовый дворец имени Высоцкого — не первый спортивный объект на территории Самарской области, где "Ростелеком" внедрил эффективные ИТ-решения. Ранее цифровой провайдер построил две волоконно-оптические линии связи до стадиона "Солидарность Арена", подключил к сети интернет физкультурно-оздоровительные комплексы в ряде районных центров региона и модернизировал систему освещения тольяттинского универсального спортивного комплекса "Олимп".

Получить полную информацию об услугах и тарифах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.