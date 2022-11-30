Самарский металлургический завод снова вошел в число лидеров корпоративной благотворительности

Самарский металлургический завод вошел в рейтинг "Лидеры корпоративной благотворительности" 2022 года. Предприятие включено в топ-5 компаний в номинации "Развивающаяся практика", что стало признанием эффективности его социальных программ со стороны профессионального сообщества.

Отдельной награды удостоено исследование стереотипов у девушек при выборе профессий производственного направления. Оно вошло в тройку значимых проектов в номинации "Лучшая программа, способствующая обеспечению гендерного равенства", партнером которой выступает Совет Евразийского женского форума при Совете Федераций.

Рейтинг проводит ассоциация грантодающих организаций "Форум Доноров", партнером методологии подсчета выступает группа компаний Б1 (ранее Ernst & Young). Самарский металлургический завод принимает участие в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" с момента его основания — и как конкурсант, и как член жюри.

Как производственная компания, СМЗ считает поддержку технического образования для создания кадрового потенциала для Индустрии 4.0 приоритетным направлением своих благотворительных программ в регионе. От классов робототехники и физики в школах и профориентационной работы для старшеклассников до стипендиальной поддержки студентов технических специальностей и молодых преподавателей — инициативы основаны на комплексном подходе к формированию современных инженерных кадров, необходимых для производственных предприятий Самары.