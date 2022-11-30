16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в России стоит дороже, чем в Казахстане В Самаре на месте детского сада №306 планируют построить школу на 600 мест Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Приволжском районе на строительство очистных сооружений выделили полмиллиарда рублей К 2026 году в Красноармейском районе капитально отремонтируют дорогу

Экономика и бизнес

Самарский металлургический завод снова вошел в число лидеров корпоративной благотворительности

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский металлургический завод вошел в рейтинг "Лидеры корпоративной благотворительности" 2022 года. Предприятие включено в топ-5 компаний в номинации "Развивающаяся практика", что стало признанием эффективности его социальных программ со стороны профессионального сообщества.

Фото: Арконик СМЗ

Отдельной награды удостоено исследование стереотипов у девушек при выборе профессий производственного направления. Оно вошло в тройку значимых проектов в номинации "Лучшая программа, способствующая обеспечению гендерного равенства", партнером которой выступает Совет Евразийского женского форума при Совете Федераций.

Рейтинг проводит ассоциация грантодающих организаций "Форум Доноров", партнером методологии подсчета выступает группа компаний Б1 (ранее Ernst & Young). Самарский металлургический завод принимает участие в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" с момента его основания — и как конкурсант, и как член жюри.

Как производственная компания, СМЗ считает поддержку технического образования для создания кадрового потенциала для Индустрии 4.0 приоритетным направлением своих благотворительных программ в регионе. От классов робототехники и физики в школах и профориентационной работы для старшеклассников до стипендиальной поддержки студентов технических специальностей и молодых преподавателей — инициативы основаны на комплексном подходе к формированию современных инженерных кадров, необходимых для производственных предприятий Самары.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4