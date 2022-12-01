В Самаре 76 человек тушат теплоход "ОМ"

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В четверг, 1 декабря, в 8:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при проведении демонтажных работ на территории по ул. Белорусская, 132 в Куйбышевском районе произошло возгорание списанного и находящегося на берегу теплохода "ОМ", об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.