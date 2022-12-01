Самарским предпринимателям расскажут, как поднять рентабельность бизнеса

Клуб директоров Самарской области приглашает предпринимателей региона стать участниками мастер-класса "Кратное повышение рентабельности бизнеса и интеграция собственных бизнес-процессов в бизнес клиентов и поставщиков".

Спикер — Кочетов Андрей Геннадьевич — будет говорить о реинжиниринге бизнес-модели, объединении собственных бизнес-процессов с бизнес-процессами клиента и поставщика для кратного повышения рентабельности и о финансовых результатах аналогичных проектов.

Участники мастер-класса научатся, как кратно повысить рентабельность бизнеса, как сократить длительность бизнес-цикла и как повысить управленческую стоимость компании.

Мероприятие пройдет 9 декабря 2022 года по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 151, зал 1, с 17.00. Продолжительность — 3 часа.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: klub-direktorov-samarskoy.timepad.ru/event/2253809/.