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Экономика и бизнес

Самарским предпринимателям расскажут, как поднять рентабельность бизнеса

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клуб директоров Самарской области приглашает предпринимателей региона стать участниками мастер-класса "Кратное повышение рентабельности бизнеса и интеграция собственных бизнес-процессов в бизнес клиентов и поставщиков".

Спикер — Кочетов Андрей Геннадьевич — будет говорить о реинжиниринге бизнес-модели, объединении собственных бизнес-процессов с бизнес-процессами клиента и поставщика для кратного повышения рентабельности и о финансовых результатах аналогичных проектов.

Участники мастер-класса научатся, как кратно повысить рентабельность бизнеса, как сократить длительность бизнес-цикла и как повысить управленческую стоимость компании.

Мероприятие пройдет 9 декабря 2022 года по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 151, зал 1, с 17.00. Продолжительность — 3 часа.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: klub-direktorov-samarskoy.timepad.ru/event/2253809/.

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