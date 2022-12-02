Tele2: в дни распродаж трафик на маркетплейсах вырос на 20% в сравнении с октябрем

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов во время ежегодных акций "11.11" и "Черная пятница". Максимальный прирост трафика в ходе ноябрьских распродаж был зафиксирован в "СберМегаМаркете".
Россияне активно участвуют в главных распродажах года. По данным аналитиков компании, в период с 11 по 27 ноября 2022 года интернет-трафик на маркетплейсах вырос более чем на 20% в сравнении с показателями октября. Самыми популярными онлайн-площадками для покупок в дни акций "11.11" и "Черная пятница" у абонентов Tele2 стали Wildberries, Ozon и AliExpress.
При этом наиболее динамичный прирост в этом году аналитики зафиксировали в приложении и на сайте "СберМегаМаркет" — более 30% в сравнении с октябрем 2022 года.
Пик активности на AliExpress пришелся на 11 ноября. Трафик на сайте и в приложении тогда достиг максимального за год прироста в 30%, а по количеству пользователей только в этот день онлайн-ресурс обогнал Ozon. При этом максимальная активность пользователей наблюдалась с 10:00 до 14:00 — обычно в это время активируются промокоды и раздаются купоны от продавцов.
Аналитики компании прогнозируют, что тренд на высокий трафик на маркетплейсах сохранится на текущей неделе, так как многие продавцы продлили действие акционных предложений.
В салонах связи Tele2 в дни "черной пятницы" наибольшим спросом пользовалась модель Xiaomi Redmi 9A 32Gb. В рамках акции смартфоны можно купить со скидкой 50% в комплекте с выгодным тарифом и страховкой. Акция в розничной сети компании продлится до 4 декабря 2022 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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