В Тольятти 27 человек тушили торговый павильон

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В субботу, 3 декабря, примерно в 6:07 произошел пожар на ул. Революционная, 54 в Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области