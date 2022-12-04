В Тольятти задержан подозреваемый в умышленном поджоге квартиры

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что владелицей квартиры является местная жительница 1972 года рождения. Заявительница пояснила, что в квартире вместе с ней проживает ее сожитель.

Утром между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина разбил флакон парфюмерной воды и поджог жидкость. При этом сам получил телесные повреждения и с места происшествия госпитализирован в лечебное учреждение.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности "поджигателя". Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника является для нее значительным и составляет 100 тысяч рублей.

46-летний мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в алкогольном опьянении.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Заявительнице разъяснен порядок искового производства.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными, ненасильственными методами. Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.