В Тольятти на торги выставили два незавершенных промобъекта за 39 млн рублей

Администрация Тольятти выставила на продажу два объекта незавершенного строительства на улице Радищева, 45.
Начальная цена лота — 39,2 млн руб., размер задатка составляет 7,8 млн рублей. Площадь трехэтажного кирпичного здания на окраине города — 1,6 тыс. кв. м (71% готовности), одноэтажки — около 1,1 тыс. кв. м (93% готовности). Земельный участок для размещения промышленных объектов занимает примерно 9,3 тыс. кв. метров.
По оценке мэрии Тольятти, производственно-складские помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. Для их дальнейшей эксплуатации необходимо провести капитальный ремонт.
Прием заявок для участия в аукционе стартует утром 6 декабря и продлится до 10 января. Разыграют лот через неделю — 17 января на электронной площадке АО "Сбербанк-АСТ".
В этом году лот выставляли на торги шесть раз: дважды весной, летом и осенью. Последний раз объекты пытались продать 7 ноября. Однако аукционы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.