В Тольятти на торги выставили два незавершенных промобъекта за 39 млн рублей

Администрация Тольятти выставила на продажу два объекта незавершенного строительства на улице Радищева, 45.

Начальная цена лота — 39,2 млн руб., размер задатка составляет 7,8 млн рублей. Площадь трехэтажного кирпичного здания на окраине города — 1,6 тыс. кв. м (71% готовности), одноэтажки — около 1,1 тыс. кв. м (93% готовности). Земельный участок для размещения промышленных объектов занимает примерно 9,3 тыс. кв. метров.

По оценке мэрии Тольятти, производственно-складские помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. Для их дальнейшей эксплуатации необходимо провести капитальный ремонт.

Прием заявок для участия в аукционе стартует утром 6 декабря и продлится до 10 января. Разыграют лот через неделю — 17 января на электронной площадке АО "Сбербанк-АСТ".

В этом году лот выставляли на торги шесть раз: дважды весной, летом и осенью. Последний раз объекты пытались продать 7 ноября. Однако аукционы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.