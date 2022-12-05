Мобильное приложение "Кубокот" поможет детям подготовиться к школе

Приложение "Кубокот" рассчитано на детей от 3 до 7 лет и включает набор увлекательных интерактивных игр для развития определенных навыков. Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Мобильное приложение разработано компанией "Медиа-Телеком" (совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома").
"Мы уделяем большое внимание детскому контенту и подходим к его производству максимально ответственно. Постоянно изучаем новые идеи и релизы, не первый год активно взаимодействуем со студиями и мультипликаторами. Этот опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от 3 до 7 лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. "Кубокот" получился очень ярким, творческим и полезным — он в ненавязчивой и увлекательной форме помогает детям готовиться к школе. Контент приложения мы создавали вместе с настоящими профессионалами с безупречной репутацией. Надеемся, что "Кубокот" станет помощником и даже другом как для родителей, так и для дошколят", — отметил директор компании "Медиа-Телеком" Александр Косарим.
Выполняя в приложении креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые родители могут распечатать и пройти вместе с ребенком. Кроме того, в приложении есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи на неделю и планировать распорядок дня.
Методологию приложения "Кубокот" разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Проводником и помощником ребенка в приложении стал Кубокот, который озвучивает задания, реагирует на действия ребенка и дает подсказки, если что-то не получается. Буквально объясняет все на лапках. Кубокот — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids "Развлечёба" (каналу принадлежат все права на использование образа персонажа).
В приложении есть спецкурсы от настоящих звезд в своей области:
- спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Сергея Карякина;
- музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;
- спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.
За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы "Три кота", "Лекс и Плу: Космические таксисты" и "Развлечёба".
Возможности "Кубокота" доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам "Яндекс Плюс" с опцией "Детям".
Скачать приложение "Кубокот" и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке: kubokot.com.
Родители могут поставить ограничение по времени использования приложения ребенком.
Участники проекта — компании "Ростелеком", НМГ и "Яндекс" — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка приложения "Кубокот" соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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