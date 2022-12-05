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Мобильное приложение "Кубокот" поможет детям подготовиться к школе

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приложение "Кубокот" рассчитано на детей от 3 до 7 лет и включает набор увлекательных интерактивных игр для развития определенных навыков. Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Мобильное приложение разработано компанией "Медиа-Телеком" (совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома").

"Мы уделяем большое внимание детскому контенту и подходим к его производству максимально ответственно. Постоянно изучаем новые идеи и релизы, не первый год активно взаимодействуем со студиями и мультипликаторами. Этот опыт показал, что при всем богатстве выбора есть острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от 3 до 7 лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. "Кубокот" получился очень ярким, творческим и полезным — он в ненавязчивой и увлекательной форме помогает детям готовиться к школе. Контент приложения мы создавали вместе с настоящими профессионалами с безупречной репутацией. Надеемся, что "Кубокот" станет помощником и даже другом как для родителей, так и для дошколят", — отметил директор компании "Медиа-Телеком" Александр Косарим.

Выполняя в приложении креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые родители могут распечатать и пройти вместе с ребенком. Кроме того, в приложении есть раздел с заданиями, которые помогут сформировать и развить ответственность и подходы к управлению временем — ребенок научится самостоятельно ставить себе задачи на неделю и планировать распорядок дня.

Методологию приложения "Кубокот" разработала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Проводником и помощником ребенка в приложении стал Кубокот, который озвучивает задания, реагирует на действия ребенка и дает подсказки, если что-то не получается. Буквально объясняет все на лапках. Кубокот — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids "Развлечёба" (каналу принадлежат все права на использование образа персонажа).

В приложении есть спецкурсы от настоящих звезд в своей области:

  • спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Сергея Карякина;
  • музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;
  • спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.

За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы "Три кота", "Лекс и Плу: Космические таксисты" и "Развлечёба".

Возможности "Кубокота" доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам "Яндекс Плюс" с опцией "Детям".

Скачать приложение "Кубокот" и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке: kubokot.com.

Родители могут поставить ограничение по времени использования приложения ребенком.

Участники проекта — компании "Ростелеком", НМГ и "Яндекс" — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка приложения "Кубокот" соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

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