32% жителей ПФО готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года. 12% уже имеют льготные ипотечные кредиты. 57% поддерживают продление всех госпрограмм поддержки ипотеки в 2023 году. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

25% опрошенных заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 13% - рыночный и 12% - льготный. Самая популярная государственная программа - льготная ипотека на жилье в новостройках. Такие кредиты имеют 7% респондентов. У 3% опрошенных есть семейная льготная ипотека (для семей с детьми, родившимися с 1 января 2018 года). Сельской ипотекой воспользовались 2% жителей округа.

32% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года (22% скорее готовы, 10% определенно готовы). 31% жителей округа не намерены лично пользоваться льготной ипотекой в будущем (19% определенно не готовы, 12% скорее не готовы). 37% затруднились ответить на этот вопрос.

Главными преимуществами государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, т.е. можно было давать более одного варианта ответа) жителей ПФО считают удешевление ипотечных кредитов (56%), стимулирование рождаемости (25%), помощь в строительстве нового жилья (24%). При этом 18% не видят у таких программ никаких преимуществ.

Главные недостатки государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), по мнению жителей округа - слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (41%), стимулируют рост цен на жилье (41%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (18%) или жилье в крупном городе (еще 18%). При этом 13% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.

93% жителей Приволжского федерального округа хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. 57% считают, что нужно продлить все программы. 30% опрошенных - за продление льготной ипотеки с господдержкой в новостройках. Семейную ипотеку хотели бы продлить 26, сельскую ипотеку - 19%, Дальневосточную - 6%. Против продления всех госпрограмм льготной ипотеки только 7% опрошенных.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 25-30 ноября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.