В Тольятти продают бизнес-центр за 81 млн рублей

В Тольятти на торги выставили бизнес-центр на улице Голосова, 26а. Лот опубликован на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).
По данным извещения, площадь трехэтажного здания 1996 года постройки составляет 3,5 тыс. кв. м. Начальная цена объекта — около 81,5 млн рублей, задаток — 8,1 млн рублей.
Часть бизнес-центра площадью 651, 9 кв.м сдается в аренду ПАО "Промсвязьбанк". Срок действия — 11 месяцев с последующей пролонгацией.
Арендная ставка в этом районе составляет около 400 рублей за кв. м. При сдаче всех помещений — примерно 2 тыс. кв.м — окупаемость составит 6-7 лет, отмечают в РАД.
Прием заявок стартовал 2 декабря и продлится до 31 января. Бизнес-центр разыграют на аукционе 7 февраля на электронной торговой площадке РАД.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))