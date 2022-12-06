В Тольятти продают бизнес-центр за 81 млн рублей

В Тольятти на торги выставили бизнес-центр на улице Голосова, 26а. Лот опубликован на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).

По данным извещения, площадь трехэтажного здания 1996 года постройки составляет 3,5 тыс. кв. м. Начальная цена объекта — около 81,5 млн рублей, задаток — 8,1 млн рублей.

Часть бизнес-центра площадью 651, 9 кв.м сдается в аренду ПАО "Промсвязьбанк". Срок действия — 11 месяцев с последующей пролонгацией.

Арендная ставка в этом районе составляет около 400 рублей за кв. м. При сдаче всех помещений — примерно 2 тыс. кв.м — окупаемость составит 6-7 лет, отмечают в РАД.

Прием заявок стартовал 2 декабря и продлится до 31 января. Бизнес-центр разыграют на аукционе 7 февраля на электронной торговой площадке РАД.