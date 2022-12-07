Tele2 подготовила сеть к сезону зимних активностей

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть к повышенным нагрузкам вблизи горнолыжных комплексов и лыжных трасс накануне зимнего сезона. С декабря по март на спортивных объектах традиционно растет количество посетителей. Любители активного отдыха могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом во всех популярных локациях.

Специалисты Tele2 регулярно проводят дополнительные работы по расширению емкости сети, в том числе вблизи спортивных объектов. Горнолыжники и сноубордисты Самарской области могут делиться видео и снимками с друзьями или слушать любимую музыку во время спусков. Уверенный прием голосового сигнала и мобильного интернета обеспечен как на вершинах, так и у подножья снежных трасс комплексов: "Красная Глинка", "Спин-Спорт" в Тольятти, "Волжский утес", "Эдельвейс" под Жигулевском и "Склон" в Малой Царевщине.

Стабильная работа сети также обеспечена возле турбазы "Чайка", у "Самара арены" в парке Горького, Загородном и Дружбы народов. Эти лесные и парковые массивы для большинства самарцев давно стали любимыми местами для размеренного катания на лыжах. В зимние месяцы трафик здесь увеличивается в среднем на 18%.