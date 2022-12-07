16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Пассажиравтотранс" планирует закупить автобусы для возобновления работы в 2023 году К 2026 г. в Самарской области капитально отремонтируют дорогу в Волжском районе В Самаре 5 декабря планируется открыть движение по одной полосе ул. Ново-Садовой В Самарской области на трассе Самара - Бугуруслан установили пункт весового и габаритного контроля "Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подготовила сеть к сезону зимних активностей

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть к повышенным нагрузкам вблизи горнолыжных комплексов и лыжных трасс накануне зимнего сезона. С декабря по март на спортивных объектах традиционно растет количество посетителей. Любители активного отдыха могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом во всех популярных локациях.

Фото: предоставлено Tele2

Специалисты Tele2 регулярно проводят дополнительные работы по расширению емкости сети, в том числе вблизи спортивных объектов. Горнолыжники и сноубордисты Самарской области могут делиться видео и снимками с друзьями или слушать любимую музыку во время спусков. Уверенный прием голосового сигнала и мобильного интернета обеспечен как на вершинах, так и у подножья снежных трасс комплексов: "Красная Глинка", "Спин-Спорт" в Тольятти, "Волжский утес", "Эдельвейс" под Жигулевском и "Склон" в Малой Царевщине.

Стабильная работа сети также обеспечена возле турбазы "Чайка", у "Самара арены" в парке Горького, Загородном и Дружбы народов. Эти лесные и парковые массивы для большинства самарцев давно стали любимыми местами для размеренного катания на лыжах. В зимние месяцы трафик здесь увеличивается в среднем на 18%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1