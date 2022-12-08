59 человек ночью тушили частный дом в поселке под Самарой

В четверг, 8 декабря, примерно в 1:52 произошел пожар в частном жилом доме на ул. Кирова, 31 в п. г. т. Волжский Красноярского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в 3:20 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС", на борьбу с огнем были направлены 59 человек и 19 единиц техники.

В 6:45 пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.