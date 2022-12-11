Владимир Путин подписал указ о назначении самарских судей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя руководителя Куйбышевского районного суда в Самаре.
Должность займет Галина Космынцева. Срок полномочий — шесть лет.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, судьей Самарского областного суда назначается Юлия Осьминина. Людмила Чернышкова назначена судьей Октябрьского районного суда Самары.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?