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Владимир Путин подписал указ о назначении самарских судей

МОСКВА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя руководителя Куйбышевского районного суда в Самаре.

Должность займет Галина Космынцева. Срок полномочий — шесть лет. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, судьей Самарского областного суда назначается Юлия Осьминина. Людмила Чернышкова назначена судьей Октябрьского районного суда Самары. 

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