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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Кейсы: как технологии поддерживают продажи и формируют будущее

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технологии — это прогрессивно, сложно и дорого. Так думают многие предприниматели, поэтому внедряют новшества с осторожностью или вовсе отказываются от них. Наша редакция совместно с мобильным оператором Tele2 собрали примеры, когда получилось просто, быстро, а главное, эффективно. И что немаловажно — сэкономило время и деньги. Все герои реальные, но из уважения к коммерческим тайнам бизнеса останутся неназванными.

Фото: предоставлено Tele2

SMS как эффективный HR

Когда нужны офисные сотрудники, производственники, менеджеры или управленцы, их ищут на сайтах вакансий. Такие специалисты составляют свое резюме с портфолио и четко описывают навыки и умения. С неквалифицированным персоналом сложнее: не все готовы создать резюме грузчика, сортировщика отходов, разнорабочего и регулярно обновлять его на сайтах вакансий. Люди могут годами работать на одном месте, стремительно терять работу и перманентно находиться в поисках подвернувшейся.

Для привлечения неквалифицированных разнорабочих подходит SMS-таргет. Крупное производство подключило услугу по рассылке сообщений по базе абонентов, в качестве фильтров использовали критерии: место жительства потенциальных кандидатов в переделах 3 остановок от цеха, возраст от 18 до 50 лет, определённый уровень дохода, пол и хобби. Текст, периодичность и количество абонентов для отправки компания выбирает сама в личном кабинете. В результате задача по найму 30 сотрудников, которая не решалась более двух месяцев, выполнена за две недели. Кандидаты откликнулись сами.

Рассылка в мессенджерах заменяет бумажные квитанции

Распечатал квитанцию, отправил в доставку, почтальоны ее отнесли, а адресат не открыл ящик. Потому что почтовый ящик для него давно тот, который с @ и точкой, а тот, что в подъезде — хранилище макулатуры. К такому будущему уже сейчас готовятся дальновидные ресурсоснабжающие организации.

Компания может отправлять SMS-напоминания о необходимости оплатить коммунальные услуги, что само по себе уже хорошо, но можно сделать лучше. Не отменяя отправку текстовых сообщений, протестировать каскадную рассылку в Viber.

Стоимость одного сообщения в мессенджере на 60% ниже SMS. Электронное сообщение напоминает о необходимости оплаты и содержит ссылку на форму онлайн-платежа, а также позволяет скачать квитанцию на устройство. Два месяца тестирования показали, абоненты охотно читают информацию и количество онлайн-оплат растет. Статистика показала, количество платежей в первые сутки отправки сообщения в мессенджере выросло на 18%. Плюс каждый месяц рассылка позволяет спасти одно дерево за счет экономии бумаги на квитанции.

Сейчас компания-поставщик формирует ссылки на оплату в сообщениях в Viber, отправляет SMS владельцам кнопочных устройств и бумажные квитанции почтой. Конечная цель — уйти от "классического носителя" в цифровые каналы.

Отправка квитанций подразумевает: печать, отгрузку, отправку, распределение по почтовым отделениям, доставку в почтовые ящики жителей домов. Вся цепочка не нужна, если перейти к цифровому каналу и онлайн-оплате. В перспективе каждые 100 000 digital-квитанций — это отказ от 100 000 листов бумаги, а значит 12-15 спасенных деревьев.

АТС как профилактика успеха

Руководитель скромного производства металлоконструкций вводит новые модели продукции, проводит акции, обещает скидки, а поток клиентов не увеличивается, хотя число посетителей на сайте и в социальных сетях растет. В компании многоканальный номер, настроен прием входящих звонков и консультации по телефону. Старая как мир история имеет простое решение: многоканальная корпоративная АТС Tele2 с записью входящих звонков и фиксацией пропущенных. Система легко интегрируется с любой CRM, подключается в течение 24 часов, никаких затрат на оборудование или call-центр.

Запись и фиксация телефонных разговоров показали, почему количество заказов не растет. Виноват человеческий фактор, около 30% звонков игнорировал менеджер, работавший со входящими обращениями, с покупателями общался неохотно. Подключение корпоративной АТС окупилась с получением второго заказа, правда, после замены одного менеджера. Сейчас вместо городского для удобства клиентов подключен федеральный красивый номер, число линий также пришлось увеличить.

От первого звонка с вопросами, есть ли решения, до подключения сервисов в большинстве случаев проходит не более двух суток. Невероятно, но факт, высокие цифровые технологи уже давно стали простыми.

Гид потребителя

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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