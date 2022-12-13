Самарастат зафиксировал нулевую инфляцию в ноябре

Самарастат опубликовал обновленные данные об индексе потребительских цен по Самарской области. Так, в ноябре 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции составил 0%.
Служба статистики отмечает, что продовольственные товары подорожали на 0,27%, непродовольственные несущественно подешевели, на 0,18%, стоимость услуг снизилась на 0,09%.
По сравнению с декабрем 2021 г. инфляция составила 11,46%, сообщили в Самарастате, а также напомнили, что в ноябре 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции находился на отметке в 8,13%.
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