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Экономика и бизнес

Самарастат зафиксировал нулевую инфляцию в ноябре

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат опубликовал обновленные данные об индексе потребительских цен по Самарской области. Так, в ноябре 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции составил 0%.

Служба статистики отмечает, что продовольственные товары подорожали на 0,27%, непродовольственные несущественно подешевели, на 0,18%, стоимость услуг снизилась на 0,09%.

По сравнению с декабрем 2021 г. инфляция составила 11,46%, сообщили в Самарастате, а также напомнили, что в ноябре 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции находился на отметке в 8,13%.

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