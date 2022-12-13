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Спорт

Уралхим Run Factory приглашает на открытые тренировки в Самаре

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всех желающих любого уровня физической подготовки ждет разминка, легкая пробежка, специальные беговые упражнения, эстафеты и функциональный блок упражнений с собственным весом.

Присоединиться к тренировке можно 14.12.2022 в 19:30 по адресу: Легкоатлетический манеж, Физкультурная ул., 101, Самара. Мероприятие будет проходить 90 минут, подойдет любая экипировка для занятий в зале. Посещение по регистрации бесплатное. Тренировки проходят каждую среду.

Регистрация на мероприятие: forms.gle/1LEHTipzvty3iuZD7.

Чат бегового сообщества: t.me/Run_Factory_Samara.

Уралхим Run Factory — это новое российское беговое сообщество, в которое входят люди из разных городов и с разными целями и которое использует комплексный подход, поднимающий спортивно-жизненный цикл на новый уровень — это тренировки, как у профессионалов, это восстановление по самым современным технологиям, это помощь в подборе самой оптимальной экипировки, это секреты от профессионалов различных сфер и главное — новые знакомства, друзья, команда.

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