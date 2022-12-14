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Баскетбол Спорт

Вновь поражение: БК "Самара" проиграл ЦСКА - 82:95

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" продолжила серию поражений и в Москве уступила ЦСКА.

Малкольм Томас вернулся в строй после травмы - и отметил это, набрав четыре очка за две стартовые минуты. Партнеры не могли его не поддержать - и "Самара" ни в чем не уступала хозяевам, периодически вырываясь вперед.

Первая четверть завершилась с минимальным перевесом москвичей (20:22), во второй они оторвались было на шесть очков - но наша команда только ждала возможности для ответа. И в середине периода нанесла свой удар: два попадания от Томаса и треха от Антона Карданахишвили превратили 29:34 в 36:34. Затем, правда, самарское нападение на несколько минут замолчало - к большому перерыву ЦСКА вернул себе лидерство, 40:43.

Еще раз нагнать соперника самарцы смогли спустя три минуты с начала третьего периода: 50:50 после штрафных от Карданахишвили. Но вот затем хозяева выдали четыре точных трехочковых за пару минут - и вновь оторвались в счете, впервые доведя разницу до двузначной отметки (64:74 по итогам десятиминутки). В заключительном периоде отставание "Самары" достигло 16 очков - два подряд трехочковых от только-только вышедшего на площадку Юрия Умрихина были эмоциональны, но на результат уже не повлияли.

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