При поддержке "Единой России" в Самарской области состоится форум приемных семей

В пятницу, 16 декабря, в Самаре при поддержке партпроекта "Крепкая семья" пройдет региональный онлайн-форум, посвященный проблемам социализации детей-сирот.
Региональный онлайн-форум приемных семей объединит общественные организации, приемных родителей, членов общественного совета партпроекта "Единой России", представителей законодательной и исполнительной власти, профильные министерства и ведомства. В мероприятии онлайн и оффлайн примут участие более 300 человек.
Главная тема форума - становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию. Будут затронуты проблемы социализации детей-сирот и детей, проживающих в замещающих семьях. Кроме того, участники регионального онлайн-форума обсудят адаптацию детей-сирот с ОВЗ и разберутся, как организована профориентация детей-сирот и каковы проблемы временного трудоустройства несовершеннолетних из приемных семей.
Модератор форума - председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина.
Организаторы форума - общественный совет федерального проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья", общественная организация приемных семей Самарской области, Общественная палата Самарской области, благотворительный фонд "Радость".
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!