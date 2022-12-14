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При поддержке "Единой России" в Самарской области состоится форум приемных семей

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 декабря, в Самаре при поддержке партпроекта "Крепкая семья" пройдет региональный онлайн-форум, посвященный проблемам социализации детей-сирот.

Региональный онлайн-форум приемных семей объединит общественные организации, приемных родителей, членов общественного совета партпроекта "Единой России", представителей законодательной и исполнительной власти, профильные министерства и ведомства. В мероприятии онлайн и оффлайн примут участие более 300 человек.

Главная тема форума - становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию. Будут затронуты проблемы социализации детей-сирот и детей, проживающих в замещающих семьях. Кроме того, участники регионального онлайн-форума обсудят адаптацию детей-сирот с ОВЗ и разберутся, как организована профориентация детей-сирот и каковы проблемы временного трудоустройства несовершеннолетних из приемных семей.

Модератор форума - председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина.

Организаторы форума - общественный совет федерального проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья", общественная организация приемных семей Самарской области, Общественная палата Самарской области, благотворительный фонд "Радость".

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