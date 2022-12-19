В Самаре не нашлось желающих комплексно развивать территорию на Мехзаводе

Мэрия Самары признала не состоявшимся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах 1 квартала пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары. Общая площадь территории составляет 31,7 тыс. кв. м.
"Признать аукцион не состоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе", — сообщается в протоколе, опубликованном на сайте городской администрации.
Об аукционе было объявлено 22 ноября. Размер задатка за участие составлял 2,07 млн рублей.
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