В Самаре не нашлось желающих комплексно развивать территорию на Мехзаводе

Мэрия Самары признала не состоявшимся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах 1 квартала пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары. Общая площадь территории составляет 31,7 тыс. кв. м.

"Признать аукцион не состоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе", — сообщается в протоколе, опубликованном на сайте городской администрации.

Об аукционе было объявлено 22 ноября. Размер задатка за участие составлял 2,07 млн рублей.