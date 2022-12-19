Облачные игры стали гибче: "Ростелеком" запустил тариф с посуточной оплатой

"Ростелеком" продолжает расширять линейку цифровых продуктов для геймеров, в центре которой тариф "Игровой". Компания запустила опцию "Облачные игры GFN.RU" с возможностью посуточной оплаты (75 рублей/сутки). Теперь сам пользователь решает, какой вариант оплаты облачного игрового сервиса ему выгоднее и удобнее. Если он пользуется облачным геймингом не постоянно, то ему экономичнее подключить посуточный тариф.
Опция "Облачные игры GFN.RU" открывает доступ к сервису облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™. Главное преимущество облачных игр заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные высокопроизводительные серверы и облачные решения, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку и в режиме реального времени. К тому же сервис оптимизирует игры и графику под конкретного пользователя.
Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение абонентского устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение игровых серверов на территории России, а также сверхскоростные оптические каналы передачи данных, предоставленные компанией "Ростелеком", обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных. Благодаря игровым серверам в дата-центрах "Ростелеком-ЦОД" в Екатеринбурге и Новосибирске все преимущества облачного гейминга также доступны пользователям Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Игровой сервис GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. "Ростелеком" начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что позволило геймерам запускать самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения. Подписчикам доступны такие облачные игры как Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, "Мир Танков" и сотни других.
Тарифный план "Игровой" компания "Ростелеком" запустила в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая линейка цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома".
Сегодня в линейке помимо тарифа "Игровой", который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Lesta Games, VK Play и "Фогейм", также входят цифровая витрина "Игровой маркет", облачные игры Nvidia от GFN.RU. Важный этап развития наступил в 2020 году — тарифный план "Игровой" вышел за пределы сети "Ростелекома": теперь абоненты мобильного оператора Tele2 могут получать крутые бонусы в играх от Lesta Games.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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