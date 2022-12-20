"Ростелеком" проложил оптику до новых корпусов больниц Самарской области

"Ростелеком" построил более четырех километров волоконно-оптических линий связи для подключения цифровых услуг новым корпусам центральной районной больницы Нефтегорска, Сызранской городской больницы № 2, Самарской областной детской инфекционной больницы и детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы. Теперь доступом к интернету, видеонаблюдением и другими сервисами компании смогут пользоваться тысячи врачей и пациентов лечебных учреждений.
Больницы в Самаре, Сызрани и Нефтегорске получат в общей сложности 45 телефонных номеров, еще 320 аппаратов можно подключить через внутренние АТС медицинских организаций. Для надежной связи компания использовала многоканальный цифровой поток Е1. Это техническое решение позволяет организовывать аудиоконференции и горячие линии, настраивать переадресацию вызовов и быстрый набор часто используемых номеров.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы строим базу для цифровизации региональной медицины на основе оптических сетей связи. Доступ к высокоскоростному интернету уже получили не только городские и районные больницы, но и 344 фельдшерско-акушерских пункта. В ближайших планах — подключение оставшихся лечебных учреждений".
К декабрю доступ к интернету от "Ростелекома" по оптической сети получили более 550 медицинских учреждений Самарской области. Для оказания услуг компания построила 130 км волоконно-оптических линий связи.
Егор Ефимов, руководитель управления информатизации министерства здравоохранения Самарской области:
"Цифровизация повышает качество оказания врачебной помощи. Пациенты получают возможность быстрого доступа к медицинским услугам независимо от места проживания. Специалисты учреждений здравоохранения экономят время на документооборот, диагностику и доступ к результатам клинических исследований".
Получить полную информацию об услугах и тарифах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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