"Ростелеком" проложил оптику до новых корпусов больниц Самарской области

"Ростелеком" построил более четырех километров волоконно-оптических линий связи для подключения цифровых услуг новым корпусам центральной районной больницы Нефтегорска, Сызранской городской больницы № 2, Самарской областной детской инфекционной больницы и детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы. Теперь доступом к интернету, видеонаблюдением и другими сервисами компании смогут пользоваться тысячи врачей и пациентов лечебных учреждений.

Больницы в Самаре, Сызрани и Нефтегорске получат в общей сложности 45 телефонных номеров, еще 320 аппаратов можно подключить через внутренние АТС медицинских организаций. Для надежной связи компания использовала многоканальный цифровой поток Е1. Это техническое решение позволяет организовывать аудиоконференции и горячие линии, настраивать переадресацию вызовов и быстрый набор часто используемых номеров.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы строим базу для цифровизации региональной медицины на основе оптических сетей связи. Доступ к высокоскоростному интернету уже получили не только городские и районные больницы, но и 344 фельдшерско-акушерских пункта. В ближайших планах — подключение оставшихся лечебных учреждений".

К декабрю доступ к интернету от "Ростелекома" по оптической сети получили более 550 медицинских учреждений Самарской области. Для оказания услуг компания построила 130 км волоконно-оптических линий связи.

Егор Ефимов, руководитель управления информатизации министерства здравоохранения Самарской области:

"Цифровизация повышает качество оказания врачебной помощи. Пациенты получают возможность быстрого доступа к медицинским услугам независимо от места проживания. Специалисты учреждений здравоохранения экономят время на документооборот, диагностику и доступ к результатам клинических исследований".

Получить полную информацию об услугах и тарифах "Ростелекома" для бизнеса можно на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.