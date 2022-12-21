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Экономика и бизнес

Business FM отмечает год вещания в Самаре

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января 2022 года в Самаре на частоте 91,5 FM снова начала свое вещание радиостанция Business FM.

Business FM приобретает все большую популярность среди людей высокого профессионального статуса: руководителей, квалифицированных специалистов, предпринимателей — всех тех, кто вовлечен в бурно растущий деловой, финансовый рынок Самары. Радио Business FM — это то, что нужно топ-менеджерам и бизнесменам: обзор текущих событий в стране и мире, мониторинг деловой прессы, новости рынков, обзор котировок ценных бумаг, курсов валют, цен на сырье.

Большинство федеральных и самарских компаний постоянно используют Business FM в качестве основного канала выхода на свою целевую аудиторию.

Два основных фактора эффективности рекламы на Business FM — четкое попадание в целевую аудиторию (собственники, топ-менеджмент, ведущие специалисты) и уникальный формат вещания. На радиостанции можно найти достоверную аналитическую информацию по своему рынку и конкурентам, получить возможность заявить о себе, ознакомиться с полезным опытом известных в городе представителей бизнеса и расширить деловые и личные контакты.

Концепция Business FM — Breaking News, формат, когда новости звучат в момент появления в ленте информационных агентств или происходят в мире.

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