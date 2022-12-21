Олеся Беляева (Сoolhair): как в кризис открыть в Тольятти производство косметики

Собеседником Волга Ньюс в рамках проекта "Точки роста" стала Олеся Беляева, директор тольяттинской компании "Профкосметик", известной на российском рынке по бренду косметики для волос Coolhair.

- Олеся, как все началось? Ведь не совсем типичный бизнес — не просто продавать косметику для волос, но и самостоятельно производить ее.

- Началось все с того, что я работала представителем одного крупного зарубежного бренда в сфере косметики. Все это мне на тот момент, как девочке, было жутко интересно. Но пришло время, а такое, я думаю, случается у многих, когда ты перерастаешь существующий уровень. В моем случае — торгового представителя и супервайзера. Так я с нуля начала раскручивать другой, но уже истинно российский бренд косметики в регионе. Со временем появилась и укоренилась мысль о создании своего дела в сфере косметики для волос.

Изначально у нас было контрактное производство. Мы тесно работали с рядом заводов в Китае, отправляя им требования по продукту и собственную рецептуру, которая, в свою очередь, была создана под собственные же парикмахерские процедуры и технологии.

- Поясни. Что значит собственные процедуры и технологии?

- Разберем на реальном примере. Была проблема, когда девушкам не хватало объема волос. Средства, которые были представлены на рынке на тот момент, не справлялись с задачей долгого сохранения объема. Приходилось очень часто посещать парикмахерскую.

Мы создали специальную технологию объема, под нее разработали рецептуру средства, заказали новый состав на производстве. Начали продавать, и продавать успешно.

Еще один пример — наша технология коллагенового обертывания, которая позволила получить гладкие и прямые волосы надолго.

Стоит оговориться, что такие рецепты — это скорее компонентная база, некий список того, что есть у конкретного производителя и из чего можно сделать продукт, который требуется именно нам.

- Спешу предположить, что как раз в этот момент грянул кризис, связанный с эпидемией коронавируса…

- Да. Все шло хорошо, пока не началась пандемия коронавируса. И дело было даже не в нарушении сроков поставок из Китая. Наши поставщики резко увеличили цены. Работать в таких условиях стало не выгодно. И в начале 2021 года мы решили открыть собственное производство.

На тот момент мы уже были резидентами технопарка "Жигулевская долина". По соседству с офисом и студией арендовали дополнительные площади, приняли на работу специалиста в области химии. Штат под производство мы не увеличивали. Тогда в условиях ковидных ограничений, напротив, штат пришлось урезать. Сейчас вся компания — это 11 человек.

Я бы не сказала, что организация производства — это очень сложно. Основа — это твой собственный интерес, заставляющий двигаться, узнавать новое, взвешивать, принимать решения, которые оказываются правильными. Но не всегда…

Сейчас линейка Coolhair представлена двумя направлениями — массовым и профессиональными препаратами. Для широкого круга потребителей предлагается три продукта, а профессионалы пользуются более развернутой линейкой. На этапе тестирования сейчас находится несколько образцов, которые могут появиться в ближайшее время.

- Для многих пандемия стала временем потерь, а у вас собственное производство появилось…

- Все не совсем так гладко, как звучит. На тот момент бренд Coolhair обладал крупной дилерской сетью в России, Казахстане и Сербии. Все сломалось практически в одночасье. Кстати, сербы по сей день не разорвали отношений. Сейчас проблема заключается в ином — в логистике. Ведем мы переговоры и с партнерами из Казахстана. Не исключено, что возобновим сотрудничество.

- Если дилерская сеть перестала существовать, то как вы реализуете продукцию?

- Основным ударом тогда стали именно ограничения посещения салонов красоты, парикмахерских, которые перестали закупать нашу косметику. Выход был найден быстро. Мы пошли на маркетплейсы. Обучились, попробовали, начали работать. Сейчас почти 100% продаж идет именно через эти площадки.

- С самой организацией производства наверняка также были трудности?

- Основные трудности заключались в разработке рецептуры, поскольку она осталась на заводах Китая. Мы не могли пользоваться компонентами именно тех производств, где раньше производилась наша косметика. И под новые компоненты пришлось готовить и новую рецептуру.

С началом СВО еще ряд компонентов исчез с российского рынка ввиду санкций. И снова — поиск компонентов, испытания, пробы, корректировки рецептов.

Вообще, достать можно все что угодно. Тут вопрос цены. Но есть еще одна сложность — это комплексные добавки, применяемые в производстве косметики, которые уже состоят из нескольких составляющих. Это запатентованная формула, которую даже китайцы не могут воспроизвести.

В определенный момент мы столкнулись с проблемой почти полного отсутствия компонентов внутри российского рынка. Приходилось оптимизировать составы, делать аналоги. Продлилось это все несколько месяцев. Сейчас при увеличении цен вопросы логистики решены. И мы имеем все, что нужно.

Но сохраняется проблема тары. На внутреннем рынке практически невозможно найти качественные бутылочки для нашей косметики. Мы даже сталкивались с ситуацией, когда вся партия нашей косметики, заказанная клиентом, просто вытекла. И поставщик тары ведь был проверенный. Видимо, в пандемию они решили оптимизировать затраты, удешевить производство, сохранив цену. Результат — разрыв отношений с поставщиком и… снова Китай.

Проблема тары и компонентов из России в том, что их у нас попросту нет. Мы для себя покупаем пару отечественных компонентов. И все…

- При столь патовой ситуации, которую ты описала, напрашивается вопрос о государственном участии в этом процессе. Каким ты его видишь?

- У нас в СССР и России, даже на территории Самарской области, были заводы, которые не только производили широкую линейку для сферы косметологии, но и обучали специалистов. Нам не нужно помогать деньгами, мы сами можем производить, упаковывать и продавать. Возродите производства и школу специалистов. Ну на самом деле, смешно и грустно, что в России нет сырья даже для производства мыла. Все везем из Индии, Китая, Европы.