В Самарской области состоялась всероссийская конференция по развитию молодежного технологического предпринимательства

В Самарской области состоялась масштабная онлайн-конференция с представителями институтов поддержки и предпринимательских университетов России "Развитие молодежного технологического предпринимательства. Организация университетских акселераторов 2022–2023". Участники подвели итоги прошедших в этом году акселерационных программ студенческого предпринимательства и обсудили планы на следующий год. Участниками конференции в режиме реального времени стали более 70 человек, представители разных регионов страны.
Организаторами конференции выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр инноваций StartupSamara. Партнером события стало объединение "Фабрика единорогов".
Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, — важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
Участникам презентовали "Инновационный навигатор" — карту программ, доступных для молодых инноваторов региона: от идеи до упаковки под международное масштабирование, а также представили кейс реализации межвузовского акселератора Самарской области и планы региона по работе с молодежным технологическим предпринимательством на следующий год.
"В Самарской области действует развитая инновационная экосистема. Мы готовы поддержать разработчиков комплексно, предоставляя им широкий спектр услуг: льготные финансовые продукты, акселерационные и образовательные программы, помощь в продвижении, поиске индустриальных партнеров и многие другие. Для выращивания стартапов в регионе успешно работает технопарк "Жигулевская долина". Он входит в тройку лучших технопарков страны и на его площадке сегодня реализуют свои проекты более 270 резидентов", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Первый блок программы был полностью посвящен опыту проведения акселерационных программ в университетах в этом году. Спикер из Российского университета дружбы народов Анжела Литвинова и представители вузов Самарской области Дмитрий Горбунов (СамГУПС) и Ксения Волкова (СамГМУ) поделились примерами реализации программ внутри своих учебных заведений, а также открыто рассказали о том, с какими сложностями они столкнулись и над чем будут работать в будущем.
В ходе конференции эксперты с нескольких ключевых сторон разобрали вопрос молодежного технологического предпринимательства: методология программ НТИ, привлекаемые к программам трекеры и роль крупной корпорации в молодежной инновационной экосистеме.
Особо интенсивные обсуждения возникли во время круглого стола по основным вопросам проведения программ акселераторов. Каждый участник дискуссии поделился своим мнением по вопросам мотивирования студентов к участию в акселераторах, усиления связи университетского акселератора с реальным рынком, эффективности организации акселераторов силами вузов или с помощью привлечения профессиональных партнеров.
Онлайн-конференция помогла обменяться опытом и лучшими практиками, а также обозначить новые вопросы и вызовы для развития молодежного предпринимательства. Посмотреть полную запись встречи можно на официальной странице StartupSamara Вконтакте.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
Дорого яичко!