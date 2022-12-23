В Самарской области состоялась всероссийская конференция по развитию молодежного технологического предпринимательства

В Самарской области состоялась масштабная онлайн-конференция с представителями институтов поддержки и предпринимательских университетов России "Развитие молодежного технологического предпринимательства. Организация университетских акселераторов 2022–2023". Участники подвели итоги прошедших в этом году акселерационных программ студенческого предпринимательства и обсудили планы на следующий год. Участниками конференции в режиме реального времени стали более 70 человек, представители разных регионов страны.

Организаторами конференции выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр инноваций StartupSamara. Партнером события стало объединение "Фабрика единорогов".

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, — важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Участникам презентовали "Инновационный навигатор" — карту программ, доступных для молодых инноваторов региона: от идеи до упаковки под международное масштабирование, а также представили кейс реализации межвузовского акселератора Самарской области и планы региона по работе с молодежным технологическим предпринимательством на следующий год.

"В Самарской области действует развитая инновационная экосистема. Мы готовы поддержать разработчиков комплексно, предоставляя им широкий спектр услуг: льготные финансовые продукты, акселерационные и образовательные программы, помощь в продвижении, поиске индустриальных партнеров и многие другие. Для выращивания стартапов в регионе успешно работает технопарк "Жигулевская долина". Он входит в тройку лучших технопарков страны и на его площадке сегодня реализуют свои проекты более 270 резидентов", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Первый блок программы был полностью посвящен опыту проведения акселерационных программ в университетах в этом году. Спикер из Российского университета дружбы народов Анжела Литвинова и представители вузов Самарской области Дмитрий Горбунов (СамГУПС) и Ксения Волкова (СамГМУ) поделились примерами реализации программ внутри своих учебных заведений, а также открыто рассказали о том, с какими сложностями они столкнулись и над чем будут работать в будущем.

В ходе конференции эксперты с нескольких ключевых сторон разобрали вопрос молодежного технологического предпринимательства: методология программ НТИ, привлекаемые к программам трекеры и роль крупной корпорации в молодежной инновационной экосистеме.

Особо интенсивные обсуждения возникли во время круглого стола по основным вопросам проведения программ акселераторов. Каждый участник дискуссии поделился своим мнением по вопросам мотивирования студентов к участию в акселераторах, усиления связи университетского акселератора с реальным рынком, эффективности организации акселераторов силами вузов или с помощью привлечения профессиональных партнеров.

Онлайн-конференция помогла обменяться опытом и лучшими практиками, а также обозначить новые вопросы и вызовы для развития молодежного предпринимательства. Посмотреть полную запись встречи можно на официальной странице StartupSamara Вконтакте.