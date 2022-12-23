16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новый электробус с зарядными станциями обойдется Самаре в 50 млн рублей Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году "Стимул" разработает новую концепцию развития территории в районе стадиона "Волга" Учредитель ГК "Визит" выкупает имущественный комплекс рядом со стадионом "Восход" Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Экономика и бизнес

В Самарской области состоялась всероссийская конференция по развитию молодежного технологического предпринимательства

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области состоялась масштабная онлайн-конференция с представителями институтов поддержки и предпринимательских университетов России "Развитие молодежного технологического предпринимательства. Организация университетских акселераторов 2022–2023". Участники подвели итоги прошедших в этом году акселерационных программ студенческого предпринимательства и обсудили планы на следующий год. Участниками конференции в режиме реального времени стали более 70 человек, представители разных регионов страны.

Организаторами конференции выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр инноваций StartupSamara. Партнером события стало объединение "Фабрика единорогов".

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом, — важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Участникам презентовали "Инновационный навигатор" — карту программ, доступных для молодых инноваторов региона: от идеи до упаковки под международное масштабирование, а также представили кейс реализации межвузовского акселератора Самарской области и планы региона по работе с молодежным технологическим предпринимательством на следующий год.

"В Самарской области действует развитая инновационная экосистема. Мы готовы поддержать разработчиков комплексно, предоставляя им широкий спектр услуг: льготные финансовые продукты, акселерационные и образовательные программы, помощь в продвижении, поиске индустриальных партнеров и многие другие. Для выращивания стартапов в регионе успешно работает технопарк "Жигулевская долина". Он входит в тройку лучших технопарков страны и на его площадке сегодня реализуют свои проекты более 270 резидентов", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Первый блок программы был полностью посвящен опыту проведения акселерационных программ в университетах в этом году. Спикер из Российского университета дружбы народов Анжела Литвинова и представители вузов Самарской области Дмитрий Горбунов (СамГУПС) и Ксения Волкова (СамГМУ) поделились примерами реализации программ внутри своих учебных заведений, а также открыто рассказали о том, с какими сложностями они столкнулись и над чем будут работать в будущем.

В ходе конференции эксперты с нескольких ключевых сторон разобрали вопрос молодежного технологического предпринимательства: методология программ НТИ, привлекаемые к программам трекеры и роль крупной корпорации в молодежной инновационной экосистеме.

Особо интенсивные обсуждения возникли во время круглого стола по основным вопросам проведения программ акселераторов. Каждый участник дискуссии поделился своим мнением по вопросам мотивирования студентов к участию в акселераторах, усиления связи университетского акселератора с реальным рынком, эффективности организации акселераторов силами вузов или с помощью привлечения профессиональных партнеров.

Онлайн-конференция помогла обменяться опытом и лучшими практиками, а также обозначить новые вопросы и вызовы для развития молодежного предпринимательства. Посмотреть полную запись встречи можно на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1