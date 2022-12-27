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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Интернет под елочку: в Самарской области улучшили мобильную связь

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инженеры МегаФона завершили работы по расширению покрытия 4G и модернизации сети в 90 населенных пунктах области. В результате скорость передачи данных для пользователей региона выросла до 30%.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Новые базовые станции LTE установили во всех районах областной столицы, других городах, а также поселках, селах и деревнях численностью от 200 человек.

"Жители губернии стали на 25% чаще звонить по видео в мессенджерах. Когда нет возможности приехать, онлайн-общение позволяет быть ближе к родным. Тенденция набирает обороты в небольших поселениях и у старшего поколения наших абонентов. Инфраструктурные работы этого года позволили увеличить пропускную способность сети до 50%. Это сделано для того, чтобы даже в часы пик клиенты не испытывали сложностей с загрузкой контента, в том числе во время виртуальных разговоров", - прокомментировал Максим Токаренко, директор МегаФона в Самарской области.

По данным оператора, самарцы начинают поздравлять друг друга уже с 27 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается в 1,5 раза. Традиционно в выходные дни растет и туристический поток. К примеру, в ноябрьские праздники Самарский регион посетили жители самых разных частей страны - от Калининграда до Камчатки. Совместно за три дня они прокачали более 100 терабайт мобильного трафика. Такого объема хватило бы на просмотр 33 тысяч фильмов в разрешении Full HD. По телефону приезжие проговорили число минут, равное 2,5 календарного года. В новогодние каникулы эти цифры возрастут в несколько раз.

Чтобы жители и гости области общались с комфортом, сотрудники МегаФона запустили новые телеком-объекты и провели масштабную модернизацию действующего оборудования в городах, а также населенных пунктах 24 районов губернии. Скорость мобильного интернета стала значительно быстрее в селах Шиганы, Августовка, Александровка, Багана, Березовка, Благодатовка, Большая Дергуновка, Большая Ега, Борское, Васильевка, Выселки, Домашка, Ермаково, поселках Дубовый Гай, Петровский, Привольный, Сокский, Суходол, деревне Сергеевка и многих других.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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