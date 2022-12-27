В Самарской области перевыполнили план по подключению сел и деревень к мобильной связи и интернету

Поселок Малый Каралык в Большеглушицком районе стал завершающим пунктом реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства в 63-м регионе в 2022 году.

Малый Каралык вышел в онлайн, пополнив список сел и деревень Самарской области с численностью от 100 до 500 человек, получивших доступ к цифровым услугам. Если раньше дозвониться сюда или отсюда по мобильному было практически невозможно, а интернет для местных был чуть ли не экзотикой, то сейчас все изменилось, причем кардинально.

С появлением в поселке базовой станции мобильной связи жизнь местных разделилась на до и после: отныне им доступны не только sms и голосовая связь, но и высокоскоростной интернет. Все это благодаря реализации второго этапа федеральной программы" Устранение цифрового неравенства". С открытием важного для Малого Каралыка объекта жителей поселка приехали поздравить почетные гости.

Как отметил Вячеслав Добрынин, директор самарского филиала компании "Ростелеком", которая вела работы по прокладке оптоволокна и строительству антенн-вышек, "с появлением базовой станции мобильной связи жителям вот таких отдаленных от областного центра населенных пунктов становятся доступны онлайн-образование и работа в формате "удаленки".

"Раньше о таком нельзя было и мечтать, а чтобы, например, оплатить квитанцию через мобильное приложение, приходилось подниматься на насыпь, по которой проходит районная дорога", - рассказывает жительница Малого Каралыка Татьяна Андропова. "Интернет нужен еще и для других целей, например, для работы или учебы", - вторит ей местная жительница Ольга Пичулина, у которой дети-школьники. Теперь выйти в сеть жители поселка могут буквально с любой точки Малого Каралыка.

"То, что для нас привычно и естественно, для многих селян было в диковинку. Сегодня с этим покончено, ведь в населенном пункте есть устойчивая связь", - заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Александр Хинштейн. Именно он обратился в Минцифры России с инициативой включить 63-й регион в число пилотных территорий действия программы по устранению цифрового неравенства, и это предложение было поддержано.

Развитию связи в Самарской области большое внимание уделяет и региональное правительство во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. "Это не только помогает людям общаться, но и дает им доступ к ряду необходимых в современном мире услуг", - отметил представитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Сергей Парахин, который также напомнил, что населенные пункты для возведения базовых станций мобильной связи выбираются путем голосования на портале "Госуслуги".

Первый этап проекта "Устранение цифрового неравенства" в Самарской области стартовал в 2015 году. В результате 120 тысяч жителей 212 сел и деревень региона получили Wi-Fi-доступ в Интернет. Осенью 2021 года компания "Ростелеком" приступила к реализации второго этапа, который завершился в конце 2022 года - базовые станции мобильной связи стандарта 4G/ LTE установили в почти 90 малых населенных пунктах Самарской области, причем построены и восемь станций, запланированные на 2023 год.

Всего же до 2030 года мобильная связь и высокоскоростной интернет должны стать доступны более чем в 24 тысячах малых населенных пунктов страны.