"Ростелеком" обеспечил мобильной связью Малый Каралык Самарской области

"Ростелеком" запустил в эксплуатацию базовую станцию мобильной связи стандарта 4G/LTE в селе Малый Каралык Большеглушицкого района Самарской области. За 14 месяцев по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) оператор обеспечил доступом к услугам связи 88 малых населенных пунктов губернии. Около 30 тысяч жителей сёл и деревень, где проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В канун Нового года, когда особенно хочется быть на связи с близкими, так приятно дарить клиентам возможность общения. Мы подключили к сети больше станций, чем планировали. Вместо пяти сёл доступ к интернету в этом году получили тринадцать. А это значит, что поздравить своих близких с наступающим праздником по голосовой связи, в соцсетях и мессенджерах смогут еще четыре тысячи человек".

Сельчане получили сим-карты. Татьяна Андропова, жительница Малого Каралыка, тут же позвонила родственникам в Пензу. Видеосигнал оказался стабильным, а скорость мобильного интернета достигала 50 Мб/с.

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от Самарской области:

"Первый видеозвонок жительницы Малого Каралыка односельчане встретили аплодисментами — блага цивилизации теперь станут привычными и для их населенного пункта".

Село Малый Каралык находится в 120 километрах от Самары. До начала работы базовой станции здесь не было устойчивой мобильной связи. Сейчас в территорию покрытия сигналом вошли и соседние населенные пункты.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи:

"Теперь все населенные пункты Большеглушицкого района, включенные в программу устранения цифрового неравенства, досрочно получили доступ к услугам связи".

По проекту устранения цифрового неравенства "Ростелеком" в этом году построил на территории Самарской области около 330 километров оптики. Очередность подключения сёл и деревень к мобильной связи стандарта 4G/LTE определяют жители путем ежегодного голосования на Госуслугах.