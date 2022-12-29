"Ростелеком" обеспечил мобильной связью Малый Каралык Самарской области

"Ростелеком" запустил в эксплуатацию базовую станцию мобильной связи стандарта 4G/LTE в селе Малый Каралык Большеглушицкого района Самарской области. За 14 месяцев по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) оператор обеспечил доступом к услугам связи 88 малых населенных пунктов губернии. Около 30 тысяч жителей сёл и деревень, где проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В канун Нового года, когда особенно хочется быть на связи с близкими, так приятно дарить клиентам возможность общения. Мы подключили к сети больше станций, чем планировали. Вместо пяти сёл доступ к интернету в этом году получили тринадцать. А это значит, что поздравить своих близких с наступающим праздником по голосовой связи, в соцсетях и мессенджерах смогут еще четыре тысячи человек".
Сельчане получили сим-карты. Татьяна Андропова, жительница Малого Каралыка, тут же позвонила родственникам в Пензу. Видеосигнал оказался стабильным, а скорость мобильного интернета достигала 50 Мб/с.
Александр Хинштейн, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от Самарской области:
"Первый видеозвонок жительницы Малого Каралыка односельчане встретили аплодисментами — блага цивилизации теперь станут привычными и для их населенного пункта".
Село Малый Каралык находится в 120 километрах от Самары. До начала работы базовой станции здесь не было устойчивой мобильной связи. Сейчас в территорию покрытия сигналом вошли и соседние населенные пункты.
Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи:
"Теперь все населенные пункты Большеглушицкого района, включенные в программу устранения цифрового неравенства, досрочно получили доступ к услугам связи".
По проекту устранения цифрового неравенства "Ростелеком" в этом году построил на территории Самарской области около 330 километров оптики. Очередность подключения сёл и деревень к мобильной связи стандарта 4G/LTE определяют жители путем ежегодного голосования на Госуслугах.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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