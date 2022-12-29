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Министерства и ведомства Экономическая политика

Объем поддержанного экспорта в Самарской области превысил 2,8 млрд рублей

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса за 11 месяцев 2022 года.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"С помощью регионального Центра поддержки экспорта в 2022 году самарскими компаниями заключено 67 экспортных контрактов на общую сумму 2,8 млрд. рублей. Самарская область активно использует экспортные возможности и непрерывно развивает экспортный потенциал. Наш регион интересен российским и зарубежным компаниям и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей", - рассказал Дмитрий Богданов.

Услугами ЦПЭ в этом году воспользовались 518 предпринимателей, которым предоставили более двух тысяч различных услуг. Наиболее востребованными из них стали организация участия в выставках, бизнес-миссиях, услуга по поиску иностранного партнера и др.

Одним из ключевых направлений в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран.

Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.
"Мы занимаемся разработкой платформы Джеймикс. С 2016 г. мы выводим этот высокотехнологичный продукт на международный рынок. Платформа представляет собой инструменты для разработчиков, а также определенный технологический подход для разработки вэб-приложений. Сегодня нашими клиентами являются более 1000 компаний по всему миру. Но когда закончился период органического роста, мы обратились в Центр поддержки экспорта за услугой поиска иностранного партнера. Это помогло нам установить международные контакты там, где из-за языковых барьеров или высокой стоимости вхождения на рынок продвижение было затруднительно. Мы проработали страны Южной Америки, Африки, Азии. Во многом именно услуги Центра поддержки экспорта определили наше текущее движение", - отметил директор по маркетингу IT-компании "Хоулмонт" Виктор Фадеев.

Для упрощения выхода региональных предприятий на внешние рынки правительство Самарской области совместно с "Деловой Россией", Российским экспортным центром, Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, "Азия Инвест Банк" были созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в г. Ташкент и "Азия Инвест" в Самаре - для обслуживания товарооборота между Российской Федерацией и Узбекистаном. Эти проекты направлены в первую очередь на поддержку и сопровождение малого и среднего бизнеса.

"Мы готовы всесторонне помогать экспортерам как в организации производственных процессов, так и сопровождать на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска страны и партнеров до заключения экспортного контракта", - сказал Дмитрий Богданов.

При поддержке экспортного центра Самарской области в 2022 г. проходили выставки и бизнес-миссии с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, Турцией, Арменией, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Киргизией, Индией, ОАЭ. Реверсные бизнес-миссии помогают иностранным компаниям знакомиться с потенциалом Самарской области, налаживать взаимодействие с местными предприятиями, заинтересованными в экспорте своих товаров и услуг.

Для экспортеров постоянно расширяются инструменты поддержки. Так, в 2022 г. стала действовать новая услуга - софинансирование 80% транспортных расходов. Экспортеры могут получить до 500 тыс. рублей.

Гид потребителя

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