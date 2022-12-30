Инженер самарской нефтяной компании перевела мошенникам 735 тыс. рублей

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В Самаре 36-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на ее имя, необходимо перевести деньги на безопасный счет.