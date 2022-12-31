Нацпроекты позволили сделать колоссальный рывок в образовательной среде

За время реализации нацпроектов "Демография" и "Образование" рывок в образовательной среде сделан колоссальный. В столице региона строятся и ремонтируются школы и детские сады, серьезно модернизируется материально-техническая база, идет планомерная поэтапная работа по ремонту пищеблоков образовательных учреждений, открываются кабинеты цифровой образовательной среды, преподаватели непрерывно совершенствуются в профессии.

Нацпроект в действии

Городская система образования — это более 174 тыс. учащихся и воспитанников, порядка 20 тыс. работников, 383 учреждения различной направленности. Национальные проекты дали возможность привлечь средства федерального и регионального бюджетов на строительство и модернизацию школ, оснащение их современным оборудованием.

Одним из ярких примеров является запуск второго корпуса школы № 26 на 850 мест с дошкольным отделением на 75 мест. Учебное учреждение находится на 5-й просеке. Первый корпус на 600 мест был открыт еще в прошлом году. Здесь четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. Обустроены баскетбольная и волейбольная площадки, три футбольных поля, детские площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе. В каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты математики, физики, химии, биологии и географии оснащены цифровыми лабораториями. Кабинеты физики, химии и биологии — еще и лабораторными комплексами. В кабинетах технологии оборудованы столярные и слесарные мастерские. Имеются мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. Созданы условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты, кнопки вызова помощи.

Благодаря реализации проекта "Цифровая образовательная среда" в 102 школах Самары за три года создано 204 кабинета цифровой образовательной среды, 50 из которых оборудованы в этом году. Преподаватели прошли курсы повышения квалификации.

Для самых маленьких

Продолжается реализация национального проекта "Демография": строятся детские сады, обновляется инфраструктура дошкольных учреждений. Так, уже завершено строительство двух детских садов в Кировском и Октябрьском районах на 244 места. Ведется строительство еще одного дошкольного учреждения в границах улиц Московское шоссе, пр. Кирова, Стара-Загора, Воронежская на 240 мест.

"Одной из задач, стоящих перед системой дошкольного образования, остается повышение числа воспитанников, участвующих в техническом творчестве и исследовательской деятельности. Дошколята с удовольствием занимаются конструированием, робототехникой, что способствует развитию инженерного мышления. В качестве примера можно привести детский сад № 1, воспитанники которого занимают лидирующие позиции в конкурсах по робототехнике. На его базе действует городская стажировочная площадка по робототехнике и инженерному моделированию", — рассказала заместитель главы городского округа Самара — руководитель департамента образования Ирина Коковина.

Безопасность и питание

С 1 января 2022 года увеличено финансирование на обеспечение льготного питания в школах и детских садах. В новом учебном году не остались без внимания и вопросы безопасности. Физической охраной обеспечено 420 объектов муниципальных образовательных учреждения. При поддержке главы городского округа Елены Лапушкиной на эти нужды в 2022 году было выделено более 169 млн рублей из городского бюджета.

В 10 образовательных учреждениях полностью заменена автоматическая пожарная сигнализация. Капитально отремонтировано здание театра танца "Самарка".

Для юных гениев

"Самара — космическая столица России, поэтому важно развивать интерес к техническим дисциплинам и естественнонаучному творчеству. В учреждениях дополнительного образования занимаются более 31 тысячи детей и подростков. Дополнительное образование остается доступным и бесплатным", — подчеркнула Ирина Коковина.

Важную роль в поддержке одаренных детей играет система дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием сегодня составляет более 84%.

Добрые дела

В Самаре в рамках регионального проекта "Социальная активность" развивается детская общественная организация "Городская лига волонтеров" и Российское движение школьников. В рамках военно-патриотического воспитания 6185 детей зарегистрированы в рядах Юнармии.

"Мы считаем очень важной профилактическую работу с детьми и подростками, поэтому приняли решение включить в рабочие программы воспитания модуль "Профилактика социально-негативных явлений". Важным направлением по выявлению и купированию деструктивного поведения детей является служба примирения "Медиация", созданная в каждой школе", — отметила Ирина Коковина.

Школа для своих

В феврале 2022 года благодаря быстрой и слаженной работе самарских педагогов и директоров учебных заведений удалось в кратчайшие сроки организовать обучение детей из Донецкой и Луганской народных республик. За пунктами временного размещения (ПВР) были закреплены школы. На территории пункта временного размещения "Дубки" образовательный процесс был организован школой № 43. В санатории "Волжанка" — школой № 118. На территории пункта временного размещения "Стрежень" — школой № 146. На территории базы гостиницы "Старт" — школой № 46.

В каждом из ПВР была организована работа игровых комнат для малышей. Ежедневно в них проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, спортивные игры и конкурсы.

Каникулы и отдых

В 2022 году на финансирование загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей из бюджетов разных уровней было выделено 206 млн 179 тыс. рублей.

Во время летних каникул в Самаре работали 186 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнули более 15 тыс. детей, в том числе и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Дети занимались творчеством, ставили спектакли, рисовали, осваивали новые игры и участвовали в соревнованиях.

В шести детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием прошла 31 профильная смена, в которых отдохнули 5814 воспитанников. Программы смен были насыщены интересными мероприятиями и проектами, посвященными Году народного искусства и нематериального культурного наследия.

В городских микрорайонах работали 98 площадок по месту жительства. Мероприятия посетили более 26 тыс. детей. Ребята вместе с родителями отпраздновали День защиты детей, День Государственного флага РФ, День друзей.

Второй год в рамках городского проекта "Самарское детство" на платформе социальной сети "ВКонтакте" проходят онлайн-смены "Самарские каникулы". Цель проекта — организовать эмоционально привлекательный досуг детей и подростков, наполнить отдых интересными, познавательными и развлекательными мероприятиями. Охват — более 57 тыс. человек.

Ирина Коковина, заместитель главы городского округа Самара — руководитель Департамента образования:

— Приоритеты на следующий год: усилить патриотическое воспитание, обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей от 1,5 до 7 лет, создать условия для технического творчества детей дошкольного возраста, внедрить новый порядок участия в конкурсах профессионального мастерства, чтобы мы могли выявлять и поддерживать талантливых педагогов. Перед нами стоят сложные задачи, но они вполне осуществимы при условии конструктивного диалога с участниками образовательных отношений и взаимодействия с различными ведомствами.