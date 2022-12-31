Нацпроекты позволили сделать колоссальный рывок в образовательной среде

За время реализации нацпроектов "Демография" и "Образование" рывок в образовательной среде сделан колоссальный. В столице региона строятся и ремонтируются школы и детские сады, серьезно модернизируется материально-техническая база, идет планомерная поэтапная работа по ремонту пищеблоков образовательных учреждений, открываются кабинеты цифровой образовательной среды, преподаватели непрерывно совершенствуются в профессии.
Нацпроект в действии
Городская система образования — это более 174 тыс. учащихся и воспитанников, порядка 20 тыс. работников, 383 учреждения различной направленности. Национальные проекты дали возможность привлечь средства федерального и регионального бюджетов на строительство и модернизацию школ, оснащение их современным оборудованием.
Одним из ярких примеров является запуск второго корпуса школы № 26 на 850 мест с дошкольным отделением на 75 мест. Учебное учреждение находится на 5-й просеке. Первый корпус на 600 мест был открыт еще в прошлом году. Здесь четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. Обустроены баскетбольная и волейбольная площадки, три футбольных поля, детские площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе. В каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты математики, физики, химии, биологии и географии оснащены цифровыми лабораториями. Кабинеты физики, химии и биологии — еще и лабораторными комплексами. В кабинетах технологии оборудованы столярные и слесарные мастерские. Имеются мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. Созданы условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты, кнопки вызова помощи.
Благодаря реализации проекта "Цифровая образовательная среда" в 102 школах Самары за три года создано 204 кабинета цифровой образовательной среды, 50 из которых оборудованы в этом году. Преподаватели прошли курсы повышения квалификации.
Для самых маленьких
Продолжается реализация национального проекта "Демография": строятся детские сады, обновляется инфраструктура дошкольных учреждений. Так, уже завершено строительство двух детских садов в Кировском и Октябрьском районах на 244 места. Ведется строительство еще одного дошкольного учреждения в границах улиц Московское шоссе, пр. Кирова, Стара-Загора, Воронежская на 240 мест.
"Одной из задач, стоящих перед системой дошкольного образования, остается повышение числа воспитанников, участвующих в техническом творчестве и исследовательской деятельности. Дошколята с удовольствием занимаются конструированием, робототехникой, что способствует развитию инженерного мышления. В качестве примера можно привести детский сад № 1, воспитанники которого занимают лидирующие позиции в конкурсах по робототехнике. На его базе действует городская стажировочная площадка по робототехнике и инженерному моделированию", — рассказала заместитель главы городского округа Самара — руководитель департамента образования Ирина Коковина.
Безопасность и питание
С 1 января 2022 года увеличено финансирование на обеспечение льготного питания в школах и детских садах. В новом учебном году не остались без внимания и вопросы безопасности. Физической охраной обеспечено 420 объектов муниципальных образовательных учреждения. При поддержке главы городского округа Елены Лапушкиной на эти нужды в 2022 году было выделено более 169 млн рублей из городского бюджета.
В 10 образовательных учреждениях полностью заменена автоматическая пожарная сигнализация. Капитально отремонтировано здание театра танца "Самарка".
Для юных гениев
"Самара — космическая столица России, поэтому важно развивать интерес к техническим дисциплинам и естественнонаучному творчеству. В учреждениях дополнительного образования занимаются более 31 тысячи детей и подростков. Дополнительное образование остается доступным и бесплатным", — подчеркнула Ирина Коковина.
Важную роль в поддержке одаренных детей играет система дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием сегодня составляет более 84%.
Добрые дела
В Самаре в рамках регионального проекта "Социальная активность" развивается детская общественная организация "Городская лига волонтеров" и Российское движение школьников. В рамках военно-патриотического воспитания 6185 детей зарегистрированы в рядах Юнармии.
"Мы считаем очень важной профилактическую работу с детьми и подростками, поэтому приняли решение включить в рабочие программы воспитания модуль "Профилактика социально-негативных явлений". Важным направлением по выявлению и купированию деструктивного поведения детей является служба примирения "Медиация", созданная в каждой школе", — отметила Ирина Коковина.
Школа для своих
В феврале 2022 года благодаря быстрой и слаженной работе самарских педагогов и директоров учебных заведений удалось в кратчайшие сроки организовать обучение детей из Донецкой и Луганской народных республик. За пунктами временного размещения (ПВР) были закреплены школы. На территории пункта временного размещения "Дубки" образовательный процесс был организован школой № 43. В санатории "Волжанка" — школой № 118. На территории пункта временного размещения "Стрежень" — школой № 146. На территории базы гостиницы "Старт" — школой № 46.
В каждом из ПВР была организована работа игровых комнат для малышей. Ежедневно в них проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, спортивные игры и конкурсы.
Каникулы и отдых
В 2022 году на финансирование загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей из бюджетов разных уровней было выделено 206 млн 179 тыс. рублей.
Во время летних каникул в Самаре работали 186 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнули более 15 тыс. детей, в том числе и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Дети занимались творчеством, ставили спектакли, рисовали, осваивали новые игры и участвовали в соревнованиях.
В шести детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием прошла 31 профильная смена, в которых отдохнули 5814 воспитанников. Программы смен были насыщены интересными мероприятиями и проектами, посвященными Году народного искусства и нематериального культурного наследия.
В городских микрорайонах работали 98 площадок по месту жительства. Мероприятия посетили более 26 тыс. детей. Ребята вместе с родителями отпраздновали День защиты детей, День Государственного флага РФ, День друзей.
Второй год в рамках городского проекта "Самарское детство" на платформе социальной сети "ВКонтакте" проходят онлайн-смены "Самарские каникулы". Цель проекта — организовать эмоционально привлекательный досуг детей и подростков, наполнить отдых интересными, познавательными и развлекательными мероприятиями. Охват — более 57 тыс. человек.
Ирина Коковина, заместитель главы городского округа Самара — руководитель Департамента образования:
— Приоритеты на следующий год: усилить патриотическое воспитание, обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей от 1,5 до 7 лет, создать условия для технического творчества детей дошкольного возраста, внедрить новый порядок участия в конкурсах профессионального мастерства, чтобы мы могли выявлять и поддерживать талантливых педагогов. Перед нами стоят сложные задачи, но они вполне осуществимы при условии конструктивного диалога с участниками образовательных отношений и взаимодействия с различными ведомствами.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.