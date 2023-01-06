В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, после богослужений к пяти храмам Самары будут поданы автобусы.
Напомним, что автобусы будут ожидать возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.
Самарцам рекомендуют оставаться дома из-за роста числа случаев заболевания вирусными инфекциями. Праздничные богослужения можно посмотреть онлайн.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?