В Самаре из загоревшегося автобуса эвакуировали 20 человек

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Во вторник, 10 января, в 9:09 в пожарную охрану поступило сообщение о горении маршрутного автобуса "ЛиАЗ" в районе дома № 160 по ул. Ново-Садовая в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Шамиль Хусаинов