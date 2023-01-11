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Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ "Литрес" представляет новый формат покупки контента: подписки "Читай и слушай" и "Премиум текст". Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать — с любого совместимого устройства.

Фото: предоставлено Tele2

Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат — подписка "Литрес. Читай и слушай". За 549 рублей в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их электронным версиям.

Пользователям подписки "Читай и слушай" также будет доступна синхронизация текстового и аудиоформатов книг. Благодаря этой функции человек может начать читать книгу дома, а послушать ее продолжение уже в дороге, причем с того же абзаца, на котором он остановился. Синхронизация уже доступна для части произведений из каталога.

Новая подписка "Литрес. Читай и слушай" включает более 280 тысяч электронных книг и 50 тысяч аудиокниг, в том числе новинки и бестселлеры. Например, новый роман Виктора Пелевина "KGBT+", который вышел осенью прошлого года, уже добавлен в подписку. Среди других громких новинок 2022 года — детектив "Роковой подарок" Татьяны Устиновой, фантастический роман "Месяц за Рубиконом" Сергея Лукьяненко. В подписку также входят бестселлеры "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, "1984" Джорджа Оруэлла, "Мастеровой" Анатолия Дроздова и "Грани сумерек" Андрея Васильева. Каталог книг постоянно обновляется.

Читатели, которым нравится классический текстовый формат, могут подключить подписку "Литрес. Премиум текст". Новые сервисы дополнят уже существующие форматы сотрудничества Tele2 и Литрес: контент в составе подписок MyBook и Mixx.

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