Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ "Литрес" представляет новый формат покупки контента: подписки "Читай и слушай" и "Премиум текст". Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать — с любого совместимого устройства.
Для клиентов оператора, которые предпочитают аудиокниги, запущен новый формат — подписка "Литрес. Читай и слушай". За 549 рублей в месяц она дает неограниченный доступ к одному из самых обширных каталогов аудиокниг на рынке, а также к их электронным версиям.
Пользователям подписки "Читай и слушай" также будет доступна синхронизация текстового и аудиоформатов книг. Благодаря этой функции человек может начать читать книгу дома, а послушать ее продолжение уже в дороге, причем с того же абзаца, на котором он остановился. Синхронизация уже доступна для части произведений из каталога.
Новая подписка "Литрес. Читай и слушай" включает более 280 тысяч электронных книг и 50 тысяч аудиокниг, в том числе новинки и бестселлеры. Например, новый роман Виктора Пелевина "KGBT+", который вышел осенью прошлого года, уже добавлен в подписку. Среди других громких новинок 2022 года — детектив "Роковой подарок" Татьяны Устиновой, фантастический роман "Месяц за Рубиконом" Сергея Лукьяненко. В подписку также входят бестселлеры "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, "1984" Джорджа Оруэлла, "Мастеровой" Анатолия Дроздова и "Грани сумерек" Андрея Васильева. Каталог книг постоянно обновляется.
Читатели, которым нравится классический текстовый формат, могут подключить подписку "Литрес. Премиум текст". Новые сервисы дополнят уже существующие форматы сотрудничества Tele2 и Литрес: контент в составе подписок MyBook и Mixx.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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