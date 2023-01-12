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В Самаре продают комнаты в "Доме Коробова, Чаковского" за 20 млн рублей

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на торги выставлено 37 комнат объекта культурного наследия федерального значения "Дом Коробова, Чаковского" за 20 млн рублей.

Их общая площадь равна 573,3 кв. метров. Комнаты находятся на втором этаже здания, расположенного на пересечении улиц Галактионовской, 39 и Высоцкого, 8. Ранее на торги их не выставляли.

В извещении упоминается, что в одной из квартир дома жил заведующий статистическим бюро Самарской земской управы народник И.М. Красноперов, у которого "неоднократно бывал" Владимир Ленин.

В документе уточняют — комнаты продают в рамках реализации имущества должника ООО "Гринланд". При этом цена установлена заочным решением Ленинского районного суда г. Самара от 4 декабря 2017 года по делу о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Помимо "Гринланда", ответчиком выступал его руководитель Игорь Чекменев и АО "Оргнефтестрой", истец — ПАО "АктивКапитал Банк".

По данным из открытых источников, ООО "Гринланд" занимается управлением эксплуатации нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

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