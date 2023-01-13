Группа ВТБ: россияне на 40% увеличили траты на подарки

Траты россиян на покупку подарков в новогодние каникулы выросли на 41% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в группу ВТБ). За праздничные выходные в магазинах, обслуживаемых оператором фискальных данных, на подарки покупатели направили почти 10 млрд рублей. Количество покупок выросло на треть год к году.

По статистике Первого ОФД, основной объем трат — 3,3 млрд рублей — пришелся на товары и услуги для красоты и ухода. Расходы в этой категории выросли на 30% год к году. В том числе более чем на 40% увеличился спрос на косметические приборы и средства для ухода за телом, на треть — траты на средства для ухода за волосами, на четверть — расходы на товары для маникюра и макияжа и косметику для ухода за лицом.

Почти вдвое — на 85% — увеличились траты россиян на подарки в сегменте аксессуаров. По расчетам Первого ОФД, они составили почти 2,4 млрд рублей. В том числе расходы на галантерею увеличились вдвое, до 2 млрд рублей, на покупку украшений и ювелирных изделий было направлено 285 млн рублей (+23% год к году).

Третье место по объему расходов на подарки заняли товары для детей. Согласно аналитике Первого ОФД, чтобы порадовать в каникулы малышей и подростков, россияне потратили почти 2 млрд рублей — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, на детские игрушки и игры покупатели направили свыше 1 млрд рублей, что на 15% превышает уровень прошлого года. Расходы на подарки для мам и малышей увеличились на 29% — до 620 млн рублей.

Увеличился спрос и в других категориях подарков. Например, расходы на подарочные сувениры в каникулы выросли на 46% к аналогичному периоду прошлого года и составили 190 млн рублей. В том числе россияне стали больше покупать продукцию исторических фарфоровых заводов, гжель, майолику и павловопосадские платки, а также матрешки, хохломские изделия, сувенирные куклы и игрушки и другие изделия художественных промыслов. На 43% больше россияне направили на покупку подарочных карт и сертификатов.

На треть — до 450 млн рублей — увеличились траты на покупку в подарок смартфонов, а также товаров для творчества.

"Длинные новогодние праздники позволяют россиянам посетить с поздравлениями родственников и друзей, а также совершить небольшое путешествие по стране. В этот период многие покупают подарки, которые не успели приобрести перед праздниками, поэтому мы фиксируем традиционный всплеск спроса в основных "подарочных" категориях — на средства для красоты и ухода, ювелирные и кожаные изделия, детские игрушки, а также на изделия народных художественных промыслов", — комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитических сервисов Первый ОФД.

Как показал опрос ВТБ, проведенный накануне Нового года, треть россиян планировала потратить на подарки крупные суммы, при этом увеличилась доля планирующих относительно недорогие подарки от 1000 до 3000 рублей, достигнув 22%. Совсем не планировали дарить подарки лишь 7% опрошенных.