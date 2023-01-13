Офисным работникам рекомендовано делать зарядку

Специалисты по медицинской реабилитации рекомендуют офисным работникам делать простые упражнения для укрепления здоровья.

Как известно, физическая активность — одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Простые упражнения в течение рабочего дня помогут укрепить здоровье.

Дефицит двигательной активности в период рабочего дня может привести к утомлению центральной нервной системы.

"Недостаточная физическая нагрузка на костно-мышечную систему способствует раннему развитию заболеваний позвоночника. Профилактикой является внедрение комплекса лечебной гимнастики на рабочем месте для офисных работников. Занятия лечебной гимнастикой способствуют эмоциональной разгрузке, повышению настроения, увеличению трудоспособности, улучшению кровообращения и повышению тонуса мышц. Также лечебная гимнастика на рабочем месте является профилактикой сердечно-сосудистых и деструктивно-дегенеративных заболеваний, в том числе дорсопатий, патологий желудочно-кишечного тракта и глаз", — рассказала доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и курортологии, заведующая отделением реабилитации Клиник СамГМУ Марина Шелыхманова.

Как отмечает врач, гимнастику необходимо проводить до приема пищи или через 30-40 минут после.

"Упражнения выполняются в медленном или среднем темпе. Комплекс упражнений, включающий упражнения для мышц туловища, шеи, верхних и нижних конечностей, глаз, необходимо выполнять 1 раз в день, а также можно повторять его каждые 2–3 часа. Если выполнить все упражнения сразу невозможно, комплекс следует разбить на части и выполнять их с перерывом. Есть разные упражнения, которые можно выполнять в положении стоя или сидя", — подчеркнула Марина Владимировна.